New Jersey sűrűn lakott állam, ahol az emberek mellett állatok is élnek bőven. Többek között szarvasok, az állomány példányai pedig nem számítanak ritka látványnak lakott területen. Ez a helyzet most igen érdekes eseménysort okozott. Egy külvárosban tomboló szarvasnak sikerült átugrania egy Pontiac Vibe és egy Honda CR-V felett, de az ugrás végén a gyep helyett egy 2007-es Chevy Silverado platóján landolt – éppen akkor, amikor egy leendő vevő érkezett, hogy megnézze a teherautó állapotát. Az NBC 10 Philadelphia beszámolója:

Az eladó, Vaughan újszerű állapotban árulta 2007-es Chevrolet Silverado platós kisteherutóját 9400 dollárért (3 330 000 Forint). Ám pont amikor a vevő megérkezett Vaughan kocsifelhajtójára a New Jersey állambeli Hamilton Townshipben, az említett szarvas alaposan belerondított az üzletbe.

„Egyszerűen nem tudtam elhinni” – mondta Vaughan. „Megígértem a fickónak, hogy a teherautó makulátlan állapotban van, és a semmiből előbukkan egy szarvas, és csak úgy bezúzza az oldalát.” A tulaj az NBC10-nek elmondta, hogy nem biztos benne, hogy a szarvas megsérült. Abban viszont biztos, hogy az állat által okozott horpadás miatt 8500 dollárra (3 011 000 Forint) csökkentette a pickup árát.