Aki hosszabb ideig vezett már autópályán, az tudja milyen amikor támad a fáradtság. Ha nem vagyunk betegek, kialvatlanok, akkor ilyenkor egy jól megválasztott zene, lehúzott ablak, beszélgetés segít a helyzeten, megtöri a monotonitást.

Kínában ezt a problémát központilag egy gigantikus lézershow alkalmazásával orvosolnák. Ennek célja, hogy megakadályozzák a vezetők elalvását a volán mögött, a közösségi médiában jelenleg is terjedő videó megmutatja működés közben a rendszert, ami egyelőre kísérleti jellegű.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA