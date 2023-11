Mindössze néhány hét telt el azóta, hogy a Vezess is megírta, hogy immáron kriptovalutával is lehet Ferrarit vásárolni, más kérdés, hogy jelenleg új Ferrarihoz jutni minden, csak nem egyszerű.

Ennek oka az, mint arról a Reuters beszámolt, hogy annyi megrendelés futott be a Ferrarihoz, hogy az a teljes 2024-es, valamint 2025-ös gyártási kapacitást lefedi, így

ha valaki úgy dönt, hogy a feneketlen pénztárcáját kinyitva most beruház egy vadonatúj Ferrarira, egészen 2026-ig kell várnia arra, hogy meg is kapja.

A „probléma”, ami kihívás elé állítja a Ferrarit, ugyanakkor nem egyedülálló: noha a luxusautó-piac is megérzi az elmúlt évek, azon belül a világjárvány és az orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásait, a Lamborghini újabb rekordévre készül 2023-ban.

Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója a „várakozásokat felülmúló” harmadik negyedéves gazdasági mutatókat értékelve úgy fogalmazott, „minden földrajzi területen” erős a kereslet a Ferrarik iránt. Az elemzőknek is arról számolt be Vigna, hogy egy kivételével az összes Ferrari modell gazdára talált.

Egyre kapósabb a hibrid, jön a villany-Ferrari is

Miközben a Ferrarit a nagy teljesítményű benzines autók tették azzá, ami, az olasz gyártó – még ha késve is – igyekszik megkapaszkodni a zöldhullámban is. Ennek céljából egy új, hibrid és elektromos hajtású szuperautók gyártására is alkalmas üzemet épít észak-olaszországi székhelyén, ami várhatóan 2024 júniusára készül el – írja az Automotive News Europe.

Az eladási mutatók pedig azt mutatják, hogy van is igény az alternatív hajtásra: július és szeptember között összesen 3459 autót szállítottak ki, és ezek 51 százaléka volt hibrid. Az, hogy a hibrid modellek aránya nagyobb, mint a benzineseké, azzal magyarázható, hogy a rendelések jó részét a 296 és az SF90 tette ki – a két típusról pedig tudvalevő, hogy konnektoros hibrid hajtással érhető el.

Vigna megerősítette azt is, minden jó úton halad ahhoz, hogy 2025 utolsó negyedében a Ferrari első tisztán elektromos autójáról is lehulljon a lepel, erről azonban további konkrétumokat nem árult el. Az olasz márka viszont kimondottan célba vette a karbonsemlegességét 2030-ig, néhány hónappal ezelőtt pedig azt prognosztizálták, hogy a jövőben már csak az eladott autók ötöde lesz belső égésű motorral szerelt.