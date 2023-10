Hiába mutatták be még 2019-ben, a mai napig nem került sor a Tesla Cybertruck éles bemutatkozására: több kitűzött céldátumot sem tartott be a Tesla, kézzelfogható autó helyett csak további ígéretek jöttek. Jelen állás szerint mintegy négy év csúszás után, november 30-án kerül sor a szögletes fazonú elektromos pick-up debütálására.

Az évek előrehaladtával őrületes kultusz vette körül a Cybertruckot, de Indiában és Oroszországban már nem győzték kivárni, hogy ígéretek helyett a tettek mezejére lépjen a Tesla, így az ottani házi mesterek saját replikákkal rukkoltak elő. Fából viszont még senki sem másolta le az amerikai gyártó újdonságot, egészen mostanáig.

Az ötlet egy vietnámi csapathoz köthető, mely a YouTube-ra feltöltött tartalmak alapján megsüvegelendő precizitással bánnak mindennel, ami fa vagy fából készült. Az ND-Woodworking Art replikája ráadásul nem is vett igénybe éveket: mindössze 100 nap kellett, mire az acél- és alumíniumkeret köré megépítették fából a Cybertruckot.

Nem érheti szó a ház elejét a minőség miatt sem, hiszen működőképes felfüggesztési rendszerrel, kormányművel és egy kisebb elektromos hajtáslánccal sikerült pontot tenni a projekt végére – azaz egyáltalán nem végeztek kókány munkát. Köszönhetően a pontos vágásoknak és méréseknek, még az igazi Cybertruck durva és éles szögeit is hűen tükrözi, ahogyan az illesztéseket sem vették félvállról.

Ugyanez a részletesség jellemzi az utasteret, ajtók, tükröket, üléseket és ablaktörlőket is faragtak fából, sőt, a Tesla formabontó kormányának mását is elkészítették. Miután elkészült a fa-Cybertruck, el is vitték egy próbaútra, íme: