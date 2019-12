A nagyjából 350 ezer forintból átalakított Lada Cybertruck nem biztos, hogy sokáig boldogíthatja jelenlegi tulajdonosát: szeretnék eladni a kocsit, melyet 666 666 rubelért, átszámítva 3,18 millió forintért kínálnak. Az autó kifogástalanul működik, a teljes projektről a csapat egy 43 perces videót is készített. (Oroszul tudók előnyben, de a feliratfordítást bekapcsolva magyar aláírással is élvezhető a felvétel.)

A Cybertruck annyira sokakat megihletett, hogy még a sportautókkal Amerikában versenyző Taylor-testvéreket is megihlette. A Le Mans-ban kategóriagyőztes Jordan és testvére, Ricky fogtak egy gokartot, és némi alufólia, kartonpapír, valamint ragasztószalag felhasználásával elkészült a CyberKart.

We didn’t have any media visit during production, but here are some pics of #CyberKart on the assembly line. @RickyTaylorRace https://t.co/wE3jvGlx7c pic.twitter.com/ita7KsFskW

— Jordan Taylor (@jordan10taylor) December 26, 2019