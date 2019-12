A járgány sokakat megihletett: voltak, akik mémekkel, mások pedig krumpliból készült modellel adózott a Cybertruck előtt. A legmagasabbra mégis azok tették a lécet, akik egy komplett környezetet alkottak az autó köré. Így tett néhány orosz építész is, akik megalkották a CyberHouse-t. A posztapokaliptikus világba álmodott ingatlanban a tervezők szerint 6-7 ember kényelmesen meghúzhatná magát.

Az autós körökben 2019 egyik, ha nem a legnagyobb bejelentése volt, amikor Elon Musk bemutatta a nagyvilágnak a Tesla Cybertruckot . A sokszögletű négykerekűről igen szélsőséges vélemények születtek: egyesek azonnal a szívükbe zárták, míg mások azonnal bezúzatnák azt a példányt is, amivel a Tesla-vezér már a kaliforniai utakat járja.

Egy New York-i dizájnstúdió munkatársai is megalkották a saját ingatlanjukat, mely passzol a Cybertruck formavilágához. A Cyberbunker – ahogy a neve is sugallja, egy kisebb, a világ szeme elől jobban eldugott létesítmény.

Az acélépítményben két autó mellett egy kisebb lakóteret is kialakítottak a tervezők, melyekben minden környezetben kényelmesen érezheti magát az ott élő – legyen akár sivatagban, vagy a jeges tajgán.

