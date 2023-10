MEGÁLL AZ ÉSZ #22 ⛈Október van, esik az eső, a forgalom erős, sokan nem tartják a követési távolságot. Van, aki automata világítással közlekedik, ilyenkor hátrafelé csak a féklámpa fénye világít. 👀A videó tanulsága szerint többen is egyszerűen nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek, mint ahogyan a balesetet okozó fekete autó sem. ⏱Megérkezik a torlódáshoz, az utolsó pillanatos erőteljes fékezés miatt megcsúszik, a sofőr próbál korrigálni: elrántja a kormányt. Ezzel a mozdulattal a külső sávban haladó dobozos autót meglöki, ami oldalára borul (ez pedig borulás közben egy másik járműnek is neki ütközik). A fekete autó pedig a szalagkorlátnak csapódik. ‼ Tanulság: • egy pillanat alatt kész a baj • mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk • tartsuk be a követési távolságot • ha nedves, vizes az út, legyünk még elővigyázatosabbak • automata fényszóró helyett, kapcsoljunk rendes világítást 👷Figyeljünk egymásra! #mkif #azorszagutja