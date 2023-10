Gondolnád, hogy 6 milliót is érhet egy régi Twingo?

Formabontó megjelenésével a Renault Twingo alaposan felkavarta az állóvizet a kisautó-piacon 1992-ben. Minden értelemben kilógott a sorból az onnantól mintegy 15 éven át gyártott, parányi, gombhalszerű formájához képest meglepően nagy étvággyal bíró első generáció, de egy azóta is íródó sikertörténetet indított el a francia autógyártásban. Az évek és a generációk előrehaladtával rengeteget csiszolódott, de városban szaladgálós jellegét a 2014 óta futó harmadik generáció 2019-es ráncfelvarrásával is megőrizte.

Hivatalosan 1993 áprilisában kezdték meg az európai forgalmazását, így a 30. születésnapját csak néhány hónappal ezelőtt ünnepelte a típus, melynek történetét itt mutattuk be részletesen. Ugyan az első generációs Twingókat eleve különcként könyvelték el, azok közül is könnyen ki lehetett tűnni: a korai modellek között is kifejezetten ritkaságnak számítanak a ponyvás napfénytetővel ellátott példányok. Hiába lapoztak csak 2007-ben a következő fejezetre a Twingo pályafutásában, az addig produkált 2,5 millió darabszám mellett elenyésző az arányuk.

Úgy is mondhatnánk, hogy akár tűt is kereshetnénk a szénakazalban, de néha fehér hollóval is találkozhatunk. A Classic Driver oldalán ugyanis pont egy napfénytetős, mindemellett nagyon szép állapotban lévő, sárga színben rikító Twingo keresi a gazdáját. Az egyetlen „bökkenőt” az ára jelenti, mivel az olaszországi Bolognában fellelhető darabért 16 ezer eurót kérnek, ami a mostani árfolyamon 6,1 millió forintnak felel meg.

Ennek rendkívüliségét jól példázza, hogy az első ciklusban forgalomba helyezett Twingók közül jelenleg alig 700 ezer forintért kínálják a legdrágább példányt a Használtautó.hu-n, miközben a fent említett árfekvésben jobbára a típus 2020-2021-es, elektromos hajtású darabjai kaphatóak. Mindazonáltal az Európa-szerte ismert Mobile.de oldalán is találni olyan 2001-es évjáratú Twingót, aminek szintén megkérik az árát, még ha 9950 eurós, átszámítva 3,8 millió forintos összeg lényegesen alacsonyabb, mint a napfénytetővel szerelt 1996-osé.

Pedig a sokak arcára mosolyt csaló karaktert és a napfénytetőt leszámítva más extrát valóban nem kínál, még motorikusan sem. Annyira, hogy a legegyszerűbb, 1,1 literes és 54 lóerős benzinmotor mozgatja a háromajtós, alig 900 kilogrammos karosszériát.

Hibátlan állapotában közrejátszik, hogy az eredeti specifikációknak megfelelően felújították – még az üléseket is –, újrafényezték, kicserélték a tetejét, továbbá számos mechanikai munkát is elvégeztek a Renault márkaszervizében. A felújításokról kiállított számlák 12 ezer eurónyi, azaz 4,6 millió forintnyi ráfordítást bizonyítanak.