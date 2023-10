A fehér háromajtós Opel Kadett első ránézésre majdnem gyárinak tűnik, de ez csak a felszín. A lemezei alatt egy erősen átdolgozott, 16 szelepes, négyhengeres motor lapul. Sajnos sok részletet nem tudunk, de azt legalább az kiderült, hogy ez egy turbófeltöltős blokk, amely közel 900 lóerőt produkál 2,4 baros nyomásán. Láthatunk egy hatalmas intercoolert is, amely közvetlenül az első lökhárító mögött helyezkedik el. Ami még lenyűgözőbb, hogy ez az erő csak az első kerekekre jut, és ahogy a fenti videón is látható, az autó szinte folyamatosan küzd a tapadásért.

A cikkben látható ötperces videóban az átalakított Kadett két sokkal magasabb árkategóriát képviselő kocsival versenyez. Az első egy széria Dodge Challenger aminek legyűrése nem került komoly erőfeszítésbe. A második futamban a Kadett egy 1200 lóerős, tuningolt McLaren 720S-t mellé áll oda, és itt válik érdekessé a csata. A két autó fej-fej mellett halad és a végén nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz.

Opel Kadett E

Hét év alatt 3 779 289 E-sorozatú Opel Kadett készült. 1984. augusztustól 1991. júliusig gyártotta az Opel az E-sorozatú Kadettet. Hazánkban ez a típus csepp Kadett néven ismert áramvonalas formája miatt. Két oldalajtós ferdehátú és kombi mellett mindkét karosszéria öt ajtóval is szerepelt a kínálatban. A csepp Kadettből volt limuzin és kabrió is. Utóbbi csak 1987-ben jelent meg, karosszériáját a Bertone stúdió tervezte, a gyártás is náluk folyt.

Minden motor soros négyhengeres, a legkisebb 1,2 literes és 55 lóerős. Kapható volt 1,3 literes motor is, a keverékképzéstől és a katalizátortól függően 60 és 75 lóerős teljesítménnyel. Egy ezerhármas Kadett már egészen jól motorizált autó a 850 kilós üres súly miatt.

Kétliteres, 115 lóerős motorral a Kadett már GSi-ként viselkedik, neve GSi 2.0i volt. Az 1988 és 1991 között készült GSi 16V a nyolcvanas évek egyik legjobb GTI-jének bizonyult, motorját a Lotus fejlesztette ki.