Négy év szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki sikeresen rávette arra a Teslát, hogy öt autót teljesen ingyen adjon át neki – írja a Business Insider.

Michael Gonzalez a 2018-as évjáratú Model 3-ast, valamint négy darab Model X-et – melyeknek az összértéke 560 ezer dollár, azaz közel 207 millió forint – később áron alul értékesítette tovább ismeretlen vevőknek, köztük egy használtautó-kereskedésnek. A kicsalt autókon több mint 230 ezer dollárért, mostani árfolyamon átszámítva 85 millió forintért adott túl az eBay és a Craigslist oldalán.

Amikor az egyik autónál a Tesla nem volt hajlandó tulajdoni igazolást adni neki, a 34 éves amerikai férfi egy befagyott tóra hajtott vele, majd felgyújtotta. Ezek után, mondván, hogy éjszakai jeges horgászatra vitte a Teslát a vermonti Shelburne-öbölbe, biztosítási kárigényt nyújtott be, a követelését azonban elutasították.

Vásárláskor Gonzalez úgy cselezte ki a Tesla fizetési rendszerét, hogy olyan bankkártya adatait adta meg, ami nem rendelkezett a szükséges fedezettel: a bírósági dokumentumok szerint olyan is előfordult, hogy olyan bankszámláról próbálta végrehajtani a tranzakciót, amin 110 dollár (40 ezer forint) sem volt. Ennek ellenére a Tesla még azelőtt eladta az autókat a férfinak, hogy erre fény derült volna, igaz, ebben az is közrejátszott, hogy mindig más néven rendelt; volt, hogy a korábbi barátnője – akitől gyereke is született – adataival.

Ötödik próbálkozása után, 2019-ben a Tesla felbérelt egy végrehajtó céget, hogy visszaszerezze a Model X-et, de a férfinak ez sem volt akadály, mivel az autót elrejtette egy tárolóegységben.

Gonzalez bűnösnek vallotta magát lopott jármű ötrendbeli birtoklásában. Csütörtökön hirdették ki az ítéletet, melynek értelmében a négyéves börtönbüntetésen túl 493 ezer dollárt, vagyis 182 millió forintot kell fizetnie a Teslának, az amerikai kormánynak pedig azt a 85 milliót, ami a kicsalt Teslák eladásából folyt be.

Nem először ütközött a törvénnyel a 34 éves férfi, korábban ugyanis többek között súlyos fegyveres támadást is elkövetett. A Business Insider megkeresésére a Tesla szóvivője, a kerületi ügyészség és Gonzalez ügyvédje sem válaszolt, utóbbi azonban a MarketWatchnak megerősítette, hogy a férfi „teljes felelősséget vállalt tetteiért”.