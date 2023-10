A tervek szerint már 2025-től kitilthatják a benzin- és dízelmotoros gépjárműveket Svédország fővárosából, Stockholmból – írta meg az SVT svéd portálra hivatkozva a Bloomberg. Első körben egy húsz háztömbből álló, pénzügyi szempontból fontos létesítményeket és főbb bevásárlási lehetőségeket egyaránt érintő területen vezetik be a szigorítást, de már 2025 első felében tovább bővíthetik a zónát.

Az eddig ismert információk értelmében ezekben a városrészekben csak elektromos autókkal, bizonyos hibridüzemű teherautókkal és üzemanyagcellás járművekkel lehet igénybe venni az utakat. A részletesebb szabályozást már szerdán ismertethetik.

Az európai nagyvárosok közül elsőként Stockholmban vezethetnek be ilyen szintű korlátozásokat, noha korábban Athénból (Görögország), Madridból (Spanyolország) és Párizsból (Franciaország) már kiszorították jogszabályi úton a dízelautókat. Persze olyan városok is akadnak, mint London (Egyesült Királyság), ahol az arra kijelölt, augusztusban egyébként kiterjesztett zónákba a régebbi belső égésű motorokkal szerelt járművekkel csak napidíj ellenében lehet behajtani. Brüsszelben (Belgium) tavaly decembertől szigorítottak: a városközpont tíz kulcsfontosságú utcájába csak az alapvető és a helyi autóforgalmat engedik be.

„Jobb környezetet szeretnénk teremteni az itt élők és dolgozók számára” – jelentette ki az SVT-nek nyilatkozva Lars Stromgren közlekedéspolitikáért felelős politikus.

Ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy a belső égésű motoros autók kirekesztésével sikerül-e felpörgetni a gazdasági válság kezdete óta döcögő villanyautó-eladásokat. Erre való tekintettel a Mobility Sweden nevű szervezet az év elején 40-ről 35%-ra csökkentette az újonnan regisztrált elektromos járművek becsült arányát. Más kérdés, hogy 2035-től nem marad más alternatíva, mivel az Európai Unió területén betiltják az új benzin- és dízelmotoros autók értékesítését, azokat kivéve, amik teljesen szintetikus üzemanyaggal is üzemképesek.