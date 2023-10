Gyakorlatilag látatlanban fizettek 400 ezer dollárt, átszámítva több mint 146 millió forintot egy árverésen a Tesla Cybertruck első példányainak egyikéért. A Los Angeles-i Petersen Autómúzeum 29. gálaeseményén került sor az aukcióra, miután a Tesla korábbi kiállítások révén „különleges kapcsolatot” ápol a létesítménnyel.

Annyi a bökkenő, hogy az eddigi információk alapján az első hivatalos vásárlásra került sor, mivel annak ellenére sem vette kezdetét a tömeggyártás – noha az első darab már elkészült –, hogy még 2019-ben belengették a típus érkezését. Az azóta eltelt négy évben botrányhullámát viszont sikeresen meglovagolta a Tesla, és igyekezett minél többször a figyelem középpontja kerülni a Cybertruckkal.

Pontosan az sem derült ki, a szögletes szabású, tisztán elektromos hajtású pick-up melyik példányáról van szó, csupán annyit árultak el, hogy egy „alacsony azonosítószámú” modellről. Ugyan több helyszíni forrás is beszámolt róla, az InsideEVs megkeresésére a belső adománygyűjtési szabályzatra hivatkozva nem erősítette meg a Petersen Autómúzeum, hogy valóban 400 ezer dollárért csaptak-e le az egyelőre nem létező modellre.

