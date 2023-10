Szakértőkhöz fordultak a hatóságok, miután egy, a Washington államában (USA) található Seattle-ből ellopott, 964-es generációjú Porsche 911-esre bukkantak. Érdekesség, hogy a tulajdonosa eleinte nem is kereste a különleges sportautóját, hanem csak hetekkel később, már a rendőrségtől értesült a történtekről.

A tűzpiros Porsche ráadásul egy gyilkosság kapcsán került képbe, miután kiszúrták egy biztonsági kamera felvételein. Ezek után a washingtoni egyenruhások a Porsche után is kutakodni kezdtek. Mivel a márkán és a színén kívül semmit sem tudtak az autóról, egy helyi Porsche-márkakereskedésben folytatták a nyomozást, ahol rögtön felismerték, milyen típusú Porschéről van szó: 1990-es évjáratú, 964-es generációjú modellként azonosították, amiből a környéken nincs sok, ezt ráadásul az utángyártott kerekek is megkülönböztetik a többitől.

Innentől fogva az autó utáni nyomozás lényegében a közösségi médiában folytatódott, vagyis inkább ott vezetett eredményre. A márkakereskedés munkatársa ugyanis a kérdéses 911-esről több amerikai Porsche-rajongó Facebook-csoportban is megosztotta a képeket. 24 óra sem kellett, mire megtalálták az oregoni Portlandben.

Visszavontatták a kereskedésbe az autót, ami már közel sem volt annyira jó állapotban, mint a lopás előtt, amikor mindössze pár héttel korábban fényezték újra. Nemcsak az ujjlenyomat-rögzítésből fakadó, fekete foltok ékesítették a karosszériát, hanem a csomagtartó ajtaját felfeszítették, a motorháztetőn pedig horpadások jelentek meg, de a kipufogó is leszakadt.

A szebb napokat is látott Porschéről az ügyről beszámoló Car And Driver készített képeket, amik ide kattintva tekinthetők meg. Előkerült a tettes is, akit autólopás és másodfokú, azaz hirtelen felindulásból vagy gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával tartóztattak le.