A gépjárműforgalom visszaszorítása – pontosabban visszaszoríthatósága – érdekében indítottak kísérleti programot az Egyesült Államokban, azon belül pedig a kaliforniai Santa Monicában. Az illetékes közlekedési hatóságok a One Car Challenge elnevezésű program keretében, mint azt a neve is mutatja, arra próbálják ösztönözni a több autóval is rendelkező háztartásokat, hogy csak egy autót használjanak.

Öt héten át tart majd a novemberben induló kihívás, melyben összesen kétszázan vesznek részt – írja a Los Angeles Times. Azok a háztartások, amik valóban csak az egyik autót használják, hetente 120, összesen pedig 600 dolláros pénzösszegben részesülnek. A mostani árfolyamok értelmében tehát a 220 ezer forintot is elérheti az öthetes program végére a kifizetés mértéke.

Más támogatást is kínál a város az egyautós kihívásban résztvevőknek: 50 dollár, azaz körülbelül 18 ezer forint értékben egy feltöltött metrókártyát is kapnak, továbbá a Metro Bike Share közösségi kerékpárjait 5-10 alkalommal ingyen vehetik igénybe.

A kísérlet egy 1,3 millió dolláros, azaz közel félmilliárd forintos költségvetésű, a Szövetség Közlekedési Hivatal és a Duke University magánegyetem által támogatott programból valósul meg. Más kérdés, mekkora tanulság vonható le, akár a lakosság ösztönözhetősége, akár a környezetre gyakorolt hatás szempontjából egy olyan kezdeményezés, amiben 91 ezer lakóból kétszázan vehetnek részt.