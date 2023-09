Bárki egy krimibe csöppenhet ezen a magyar vonaton

Nem akárhogy hasznosítottak egy, kulturális örökségvédelem alatt álló gőzmozdonyt, az ugyanis a hétfői átadása óta turisztikai látványosságként funkcionál Kápolnásnyéken. A mintegy 135 évvel ezelőtt, 1888-ban gyártott 326-os gőzmozdony 2020-ban érkezett a Halász-kastély kertjébe, mostantól pedig tematikus szabadulószobává alakítva várja a helyi lakosságot, illetve az odalátogató vendégeket.

A védett ipari emléknek minősített szertartályos gőzmozdonyt annak vasúti kocsijával és szenes kocsijával együtt immár a megkapó, 19. századi miliő mellett hangulatos, stílusos belső terek jellemzik a Feol.hu helyszíni tudósítása szerint. Aki felszáll a múltból megmentett vasúti kocsiba, pontosabban annak 12,6 méter hosszú tűzoltókocsijába, rejtély krimiben találhatja magát.

A minőségi turizmus fellendülését várják a kezdeményezéstől, melyhez hamarosan egy olyan kiállítás is kapcsolódik majd, aminek keretében a vasút történet mutatják be, fotókkal, eredeti táblákkal. A közeljövőben a szenes kocsi felújítására is sort kerítenek.

A szabadulószobává alakított, majd a munkálatokat követően a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány által felavatott szerelvényt a Közlekedési Múzeum biztosította a projekthez. Ezzel valóban a történelem egy szeletét sikerült megmenteni az enyészettől, a múzeum állományában ugyanis további 85 darab, hasonlóan működésképtelen szobormozdonya található, a felújításukra azonban nincs forrás.