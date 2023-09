Július közepe óta a csókakői Móra Ferenc utcában egy lelakatolt kapu akadályozza abban a helyieket, hogy a más házakhoz is vezető, leaszfaltozott közutat vegyék igénybe, mondván, az átmegy egy házaspár telkén – tudósított az RTL Híradó.

Egészen az 1970-es évek óta vita tárgya, kihez tartozik az út, az azt lezáró házaspár öt évvel ezelőtti telekvásárlását követően mostanra elégelte meg az önkormányzattal való huzavonát. A problémát az okozza, hogy bár önkormányzati útként tekintenek a lezárt útszakaszra, azt semelyik korábbi településvezetés nem jegyezte be.

A drasztikus fellépés miatt másik 26 lakó csak kerülővel, egy kátyús, közvilágítás nélküli földúton tudja megközelíteni az otthonát. A helyiek szerint ez veszélyes, továbbá attól is tartanak, hogy az akadály baj esetén egy mentőautó közlekedését is akadályozhatja – a kukásautó és a szippantós kocsi az útmenti házakat már most nehezen, vagy egyáltalán nem tudja megközelíteni.

Az egyik szomszéd közreműködésével az RTL Híradó az utat lelakatoló házaspárt is utolérte: üzenetben azt a választ kapta a csatorna, hogy „jelenleg az önkormányzatnak a leaszfaltozott út nyomvonalára vonatkozóan semmilyen használati jogcíme nincs”.

Csókakő mostani polgármestere pedig azt nyilatkozta, hogy a bírósági döntésre várnak az ügyben.