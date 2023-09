A tokiói ügyészi hivatal egykori vezetője, Tatsuhiro Ishikawa még 2018-ban gázolt halálra egy járókelőt a japán fővárosban. A vizsgálat során arra a következtetésre jutottak, hogy az akkor 79 éves jogász minden bizonnyal összekeverte a pedálokat, és a gázra lépett a fék helyett: az autó több mint 100 km/órával száguldott. A bíróság 2021-ben három év börtönbüntetésre ítélte az autóst, és bár az ítéletet öt évre felfüggesztették, az eljáráshoz kapcsolódóan visszavonták Ishikawa ügyvédi engedélyét.

Az autós, aki maga is megsérült a balesetben, mindvégig azt állította, hogy nem ő lépett a gázra, hanem az autó magától kezdett el gyorsítani, méghozzá olyan intenzitással, hogy ő maga is megrémült. Mivel érvelését a tárgyalás során rendre elutasították, most polgári peres eljárást indított a Toyota, valamint annak egyik márkakereskedője ellen, amelyben 50 millió japán jen (kb. 120 millió Ft) kártérítést követel az autógyártótól, illetve attól a kereskedőtől, aki az állítása szerint hibás autót annak idején eladta neki.

Az ügy első meghallgatását a mai napra írta ki a bíróság. A Toyota írásos nyilatkozatban kérte a bíróságot, hogy ejtse az ügyet.

A beragadó gázpedál különösen érzékeny téma Toyotás körökben: a 2000-es évek első évtizedének a végén hatalmas botrány kerekedett abból, hogy a Toyota gyártmányainál állítólag több ilyen incidens is halálos kimenetelű balesethez vezetett. Az autógyártó végül rekord összegű kártérítés kifizetésével zárta le az ügyet, miközben szakértők megállapítása szerint nem kizárható, hogy az esetek egy jelentős részében nem mechanikus hiba, és nem is a rosszul méretezett, pedál alá beszoruló padlószőnyeg, hanem egyszerű vezetői hiba okozta az akaratlan gyorsítást.