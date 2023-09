A német közlekedéstudományi kutatóintézet (FGSV) legfrissebb ajánlása azt javasolja, hogy a továbbiakban 2,5 méter helyett 2,65 méter széles parkolóhelyeket alakítsanak ki – számolt be a hírről a Spiegel.

Módosítottak a közelmúltban a parkolóhelyek kialakítására vonatkozó hivatalos szabályozáson is, mely az eddig 2 méteres helyett minimum 2,15 méteres szélességet ír elő, az úttest és a járda minimum paramétereinek megtartása mellett. Azt azonban nem várják el, hogy a meglévő parkolóhelyeken változtassanak az új előírások miatt.

Különösen a parkolóházakban és a mélygarázsokban tartja szükségesnek szélesebb parkolóhelyek létesítését a kutatóintézet, még ha az intézkedés összességében kevesebb parkolóhelyet is eredményezne. Az ok egyszerű: az utóbbi években lényegesen nagyobbá, így szélesebbé is váltak az autók.

Az ADAC adatai szerint a külső visszapillantó tükröket is számításba véve manapság már nemigen létezik olyan modell, aminek a szélessége ne érné el legalább a 2 métert. Az állítás pedig az adottságukból fakadóan nagyobb SUV-k és kombik mellett számos kompakt, illetve ferdehátú típus esetében is megállja a helyét, mint például a Mazda 3, a Peugeot 308, a Toyota Yaris vagy a Volkswagen Golf.

Ennek ellenére nem ért egyet mindenki a javaslattal. Robert Kulpa, egy klímavédelmi szervezet közlekedési szakértője szerint „az autóipar kapitulációját” jelentené, ha kiszélesítenék a szabványos parkolóhelyeket. Ehelyett a városoktól várna erélyesebb fellépést, amikor azon autók elvontatásáról van szó, amik nagyságuk – illetve a parkolóhelyek szűkössége – miatt a járdára, a bicikliútra vagy az úttestre lógnak.