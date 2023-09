A kétezres évek elején még nem kellett sportautókban kutatni az öthengeres motorok után. A Volvo szinte egész palettájában elérhetőek voltak mind benzines, mind dízel formában, a Volvo moduláris motorcsaládban a B5 kódjelű erőforrásokkal szinte minden igényre választ adtak az öthengeresek, amelyek szívó kivitelben 140 lóerővel és turbóval megvadítva 300 lóerővel ugyanolyan szépen szóltak. Ez a kor viszont elmúlt, a 2010-es évek közepén megszűnt az öthengeres motorok gyártása

Ezekből a motorkból kapott a Ford is, ennek köszönhetőa Ford Focus ST csodás hangja, de ahogy a Volvónál itt is kihalt ez a megoldás. A sort bővíthetné még a Fiat, az olaszok a kilencvenes években, valamint a kétezres évek elején több típusba is szereltek öthengeres motorokat.

Ma már Fiatból épkézláb sportmotorral szerelt darabot nem is kapunk, az utolsó zászlóvivőnek öthengeres témában az Audi tekinthető, ők még tartják magukat ezen a fronton. Jobb híján marad a nosztalgia, no meg a használt autók. Ez az ötödik generációs Volkswagen Gold például egy 2,5 literes Audi RS3-ból kölcsönzött sorötöst kapott.

A turbós blokk 420 lóerőt teljesít, ami majdnem háromszorosa az autó eredeti 150 lóerejének.

Mély, érces hangja, az agresszív erőleadás igazi szörnyet varázsol a visszafogott családi kompaktból, ahogy pedig hatezer felé száguld a fordulatszámmérő egyre inkább biztosak vagyunk abban, hogy autórajongó szemmel kár az öthengeresek eltűnéséért.