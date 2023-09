Évek óta rekordokat döntenek a Ferrari 250 GTO-k árai, nem egyszer adtak már ezekért a modellekért olyan összeget, hogy a megkapták a világ legdrágább autójnak járó kitüntetést is. 2018-ban például 21 milliárd forintnak megfelelő összegért cserélt gazdát az egyik példány. De ugyanez az alvázszámú modell (4153 GT) idén közel 18 milliárdért cserélt gazdát ismét.

1962 és 1964 között összesen 36 darab Ferrari 250 GTO készült és mind a 36 autó a mai napig létezik, tökéletes állapotban. Oké, vannak néha kisebb balesetek, de rendre sikerül gyári állapotra visszahozni őket. Ilyen baleset történt nem is olyan rég a Goodwood Revival versenyen, ahol az egyik 250 GTO gyulladt ki verseny közben. Az autót az egykori F1-es pilóta, Karun Chandhok vezette, akinek sikerült időben kiszállni a ritkaságból.

A 250-es széria a nevét egyrészt a motor hengerenkénti űrtartalmáról kapta, másrészt pedig nem a GTO volt az első, mégis ez lett a leghíresebb. Alapjait az SWB modell adta, annak 2400 milliméteresre növelt tengelytávú változata lett ez az 1962-ben bemutatott sorozat. Csak azért született meg, hogy a GT 3-as szériában versenybe tudjanak szállni, vagyis ez egy homologizációs túraautó.

Mindennel együtt szárazon, vagyis folyadékok nélkül 880-950 kilogrammot nyomnak ezek az autók. 2953 köbcentis a motor, hat duplatorkú Weber-karburátor keveri a benzin-levegőt a tizenkét henger számára. Kereken 300 lóerőt teljesít 7500-as fordulatszámon és 294 Nm nyomatékot 5500-nál, ami 5,5 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100-ra, és az autó el tudja érni a 280 km/órás tempót. Ez még most is átlag feletti, nemhogy a hatvanas években…

A tűz egyedül a versenyző cipőjében tett kárt, kicsit megolvadt a lábbeli. “Nagy kár, hogy így kellett befelyeznem a versenyt, ámaim autójával, de örülök, hogy rendben megúsztam!” – nyilatkozta Chandhok, aki posztolt a cioőről egy képet.

Lucky to get away with that with nothing more than a melted boot…. Something went bang and seized up the back wheels and sent me spinning.

Such a shame to end a race in my dream GT car like that but happy to get out ok! https://t.co/uZXnn1737U pic.twitter.com/E5NkaODAe3

— Karun Chandhok (@karunchandhok) September 9, 2023