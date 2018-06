Még mindig újabb rekordokat állít be a Ferrari 250 GTO, melynek egyes példányai rendre hihetetlen összegekért találnak új gazdát az aukciókon. Persze nem csupán híres árveréseken lehet szert tenni ilyen veterán versenyautókra is, hanem privátban is nagy üzletek köttetnek. A világ egyik legjobb állapotú és legszebb formában fennmaradt 250 GTO-ja is most került új tulajdonosához, aki egy jelentős szeletet vett az autózás és a márka történetéből.

Az ezüst színű példányt fehér rajtszámhelyek és francia trikolór díszíti, ami nem véletlen. Legelső versenye 1963-ban volt, ráadásul rögtön Le Mans-ban, ahol kategóriájában a második, összetettben pedig a negyedik helyen végzett. Ezt követően Ecurie Francorchamps-hoz került, ekkor a francia színeket a belgák sárjája váltotta az autón. 1964-ben Lucien Bianchi és Georges Berger indult vele a Tour de France-on, melyet meg is nyertek vele. Ezt követően még számos hosszútávú- és hegyi felfutóversenyen szerepelt eredményesen a 4153 GT alvázszámú 250 GTO.

2003-ban szerezte meg a versenyző Christian Glaesel, aki csak most döntött úgy, hogy túlad a mérhetetlenül drága autón. A vevő pedig a WeatherTech mindenható ura, David MacNeil. A hírek szerint 80 millió dollárt fizetett az ezüst Ferrari 250 GTO-ért. Ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 21 milliárd forintért vette meg az autót, ami nem csak a típus történetében példa nélküli, hanem rögtön a világ legdrágább autója címet is elvitte.

Az autót még a ’90-es években újította fel az angol DK Engineering, akiknek kezei között már több 250-es is újjászületett. Az autóban 3 literes V12-es szívómotor található körülbelül 300 lóerős teljesítménnyel. Szerencsére az autó többször felbukkant veteránautós eseményeken, ezért több ilyen videó is kering róla a neten, ahol mozgás közben látható és szerencsére hallható is: