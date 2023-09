Ankarában, a kormány tulajdonában lévő nemzeti olajtársaság (TPAO) székhelyénél tört össze három autót az égből érkező alkatrész. A török légierő kötelékébe tartozó F-4 Phantom II típusú vadászrepülőgép tartalék üzemanyagtartálya zuhant a parkoló autókra, személyi sérülés szerencsére nem történt.

Helyi hírforrások szerint, amint a lezuhanó üzemanyagtartály az autókra zuhant, a szemtanúk pánikszerű menekülésbe kezdtek, de azért volt, akinek sikerült videót készítenie az esetről.

