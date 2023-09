Szerdán délelőtt kaptak bejelentést egy autóban utazó bikáról a norfolki (USA) rendőrök, ám azt hitték, borjúról van szó, így a helyszínen szembesültek azzal, hogy valóban egy megtermett bika ül a norfolki rendőröket az átalakított, 1996-os évjáratú Ford anyósülésén – adta hírül a News Channel Nebraska.

Több szabálysértés miatt is intézkedniük kellett a helyszínre érkező rendőröknek, ezért a forgalmat megállították. A rendőrök azt kérték a sofőrtől, hogy hagyja el a várost, és vigye haza az állatot.

Nebraska police pull over man with a Watusi bull riding in the passenger’s seat https://t.co/UpzcijbjVN pic.twitter.com/PdQPSt6Kkj

— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023