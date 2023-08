Indiai hírforrások szerint egy gyömbért szállító teherautó zuhant bele egy 30 méter mély szakadékba Phek kerület egyik útján még 2022 utolsó hónapjában. Nyolcan utaztak a járműben, és senki sem szenvedett súlyos sérüléseket.

Mivel pont év vége volt, az ünnepek, fesztiválok időszaka, így a teherautó egészen január 8-ig a szakadékban maradt, de a helyiek nem feledkeztek meg róla. A gyömbértermesztő gazdák először lepakolták a rakományt, majd kitisztították a dzsungelt, végül segéderőt toboroztak, a helyi közösség pedig nem okozott csalódást.

Ránézésre több, mint száz ember jelent meg a mentéshez, akik szervezett munkával, egységes erőfeszítéssel mindössze fél óra alatt kimentették a teherautót. A mentésről készült videók nagy karriert futottak be a közösségi oldalakon, de a helyiek szerint semmi különös dolog nem történt, náluk természetes, hogy segítenek ha valaki bajba jut, bárkiért összefog az egész falu.

In a village in Nagaland (not yet identified) the entire community pulls up a truck which fell off the road with ropes & the spirit of unity!



