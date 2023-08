Autójával együtt fürdött meg, beperelné a Teslát

Be akarja perelni egy férfi a Teslát és egy kaliforniai várost is, miután a Model 3-asával árvízbe hajtott. Csakhogy a Tesla önvezető rendszere még nem végleges, az áradásra pedig tábla figyelmeztetett – amit nemcsak az autó, de ő is figyelmen kívül hagyott.