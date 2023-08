A Porsche vonzerejét a merész, de precízen megvalósított zseniális ötletek adják. A stuttgarti márkánál mindig tudnak valami újat adni az autórajongóknak és a milliárdos gyűjtőknek egyaránt. Az elmúlt évek legzseniálisabb ilyen húzása az 1984-es Párizs-Dakar-ralin győzelmet arató 911-es megidézése volt.

A mindössze 2500 példányban készülő 911 Dakar alaphelyzetben 50 mm-rel magasabban hordja padlólemezét, mint egy sportfutóműves Carrera, ezen azonban további 30-30 millimétert tud még emelni elöl és hátul egyaránt.

Az autót egyedi fejlesztésű Pirelli Scorpion All Terrain Plus típusú, vegyes használatra szánt abroncsokkal szerelik, magasab profilmélységgel, megerősített oldalfallal. Így a 480 lóerős, 570 Nm-es, hathengeres, háromliteres turbómotorral szerelt gép végsebessége 240 km/óra, és 3,4 másodperc alatt gyorsul százra.

Lehet, hogy ezzel ez a leglassabb modern 911-es, de Christan Gebhardt, a német Sport Auto magazin tesztpilótája megmutatta, hogy ez semmit sem von le az élvezeti értékből. Sőt!

A konstrukció nagy előnye, hogy tényleg át lehet vele csapatni tökön-babon, levághatóak vele a Nürburgring híres kanyarjai, és az aszfaltozott pályáról letérve, szervizutakon is ugyanúgy lehet vele repeszteni.

Még nézni is élmény akció közben ezt a különleges gépet, aminél a köridő tényleg mellékes, de ha már ott voltak, akkor megmérték: a Need for Speed-stílusú levágásokkal csaló Porsche 911 Dakar 7 perc 39,4 másodperc alatt ért körbe a rendhagyó vonalvezetésű pályán.