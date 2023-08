A Cruise AV robottaxira ragadt friss betonba San Francisban, miután egy építkezés területére hajtott a Golden Gate Avenue-n. A Chevrolet Bolt EV alapjaira épülő, önvezető autó láthatóan simán ráhajtott a nedves felületre, és csak akkor állt meg, amikor már mozgásképtelen szintre süllyedt.

Az esetet több járókelő is lefotózta, innen pedig egyenes út vezetett a virális terjedéshez a közösségi oldalakon. Egyértelműen megjelentek a kritikus hangok, akik szerint nem érett még a technika ilyen éles bevetésre.

Azonban az elmúlt évek híreit átfésülve látható, hogy a hús-vér emberekkel is előfordul ilyesmi:

A Cruise az X (korábban Twitter) közösségi hálózaton közzétett bejegyzésre adott válaszában megerősítette az esetet, és közölte, hogy sikerült kiszabadítani a járművet.

“Az egyik robotaxnk behajtott egy építkezési területre, és megállt a nedves betonban. Ezt a járművet már visszaszereztük, és kapcsolatban állunk a várossal” – közölte az üzemeltető Cruise.

This is a new one. A Cruise vehicle got stuck in wet concrete on Golden Gate Avenue yesterday. pic.twitter.com/YJqLe6FIqR