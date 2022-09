Bizarr kimenetele lett egy autólopásnak az USA-beli Washingtonban államban található Lakewoodban: a helyszíni beszámolók szerint szeptember 20-án, hétfőn egy nő elkötött egy Mini Cooper Countrymant, azonban nem jutott messzire, mert a még nedves betonba hajtott, és annak rendje és módja szerint benne is ragadt az autóban.

A rendőrség a szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy a nő több tárgyat is kidobott az autóból, mielőtt egy gyerekkel és egy whiskysüveggel elmenekült volna a helyszínről.

Az éjszaka közepén bejelentett esetről a Q13Fox kiderítette, hogy a 32 éves illető a félig üres whiskysüveg mellett egy multifunkciós főzőedényt és tévét dobott ki még az autóból. Hiába fogta menekülőre a négyéves gyerekével, nem sokkal később a hatóságok megtalálták őt. Magyar idő szerint kedd hajnalban a Twitteren meglehetősen gúnyosan számoltak be a történtekről, megjegyezve, hogy az érintett útszakasz felújítása „egy egyén rossz döntései miatt csúszik”, beleértve azt is, hogy lopott autót vezetett, feltehetően ittas állapotban.

There's a reason why ROAD CLOSED signs are up and detours are in place. Thanks to a series of poor choices by an individual (including driving a stolen car with a bottle of whiskey in hand) our pavement pouring at the North Gate Rd/Edgewood Ave roundabout is setback. pic.twitter.com/x2iJO5GBrB

