Néhány napja a Kaliforniai Közművek Társasága engedélyezte a személyszállítási célú robottaxik használatát. Az illetékes bizottság a kérdésről 3:1 arányos többséggel eldöntötte, hogy az Alphabet és a General Motors tulajdonában lévő Waymo és Cruise üzemeltetheti a sofőr nélküli járműveket.

Az engedélyen még alig száradt meg a bélyegző, de már arról szólnak a hírek, hogy az emberek nem csak helyváltoztatás céljából használják a szolgáltatást. A The San Francisco Standard beszámolója szerint egyre többen csak azért hívják a sofőr nélküli taxikat, hogy eltöltsenek benne egy pásztorórát. A portál több olyan párral is beszélt, akik már szeretkeztek önvezető taxiban, méghozzá a Cruise nevű szolgáltató autóiban.

“Egy szál köntösben szálltam be az autóba, alatta nem volt semmi. Csókkal indítottunk, aztán gyorsan felforrósodott a hangulat az autóban. A végén már az egész jármű le volt párásodva belülről, nem lehetett kilátni. A tény, hogy nyilvános helyen voltunk, és hogy ez az egész tabu, hogy helytelen, csak még szórakoztatóbbá és izgalmasabbá tette az egészet”

– nyilatkozta az egyik hölgy utas az újságnak.

A robottaxiban szexelő párokat az sem zavarja, hogy ezek a járművek belülről is be vannak kamerázva. A Cruise nem nyilatkozott az ügyben, a cég szabályzata alapján pedig nem egyértelmű, hogy tiltott-e az efféle viselkedés autóikban. Egyelőre tehát nem lehet kijelenteni, hogy a The San Francsco Standard által megszólaltatott párok tilosban járnának-e, vagy fognak-e bírságot kapni, ha az utastér kameraképe alapján kiderül az együttlét.