Tudjuk, hogy már eldöntötted, milyen autó lesz a következő, de ha még kicsit is hezitálsz, akkor az alábbi listát úgy állítottuk össze, hogy csapattársaid is csak pislogjanak, amikor begurulsz edzésre.

Szoboszlai Dominik a The Athletic című sportlapnak elmondta, nagyon szereti az autókat, édesapja pedig azzal az egy kikötéssel élt autóvásárlásaival kapcsolatban, hogy előtte el kell érnie valamit. Szóval amikor a Lipcséhez igazolt, akkor vehetett egy autót. Most, hogy a Liverpoolhoz megy, megint vehet egyet. A magyar játékos már eldöntött mi lesz az, de egyelőre titok.

Szoboszlai fizetése állítólag eléri a heti 150 ezer fontot (átszámítva mintegy 65 millió forint) , ami éves szinten közel 3,4 milliárd forintot jelent, szóval ehhez és a kiválóságához mérten válogattunk neki autókat. Olyan járműveket, amelyek teljesítményben és luxusuban is megütik azt a szintet, ahova a magyar labdarúgó a foci világában tartozik.

Mindössze 150 darab készült ebből az autóból, amelyet a világhírű tervező, a Louis Vuitton egykori kreatív igazgatója, Virgil Abloh tervezett. A szakember 2021-ben hunyt el, hosszú betegség után, 41 évesen, szóval ez az autó igazán különleges darab. Virgil Abloh első afroamerikaiként lett művészeti igazgató francia luxusdivatháznál, a Time magazin 2018-ban a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta.

A V12-es motorral szerelt, 612 lóerős, durván 150 millió forintos autóhoz homokszín nappabőrbe csomagolt fadobozkát is jár: ebben megtalálható a limuzin 1:18 léptékű makettje, a két indítókulcs, valamint egy karabiner.

Nemrég írtunk róla, hogy decemberben kalapács alá kerül A Wall Street farkasa című film egyik sztárja, az igen ritka fehér Lamborghini Countach. Az RM Sotheby’s aukciósház New York-ban bocsátja árverésre az autót, amely egyike annak a 12 amerikai specifikációjú példánynak, amelyet Bianco Polo over Bianco kivitelben szállítottak, azaz kívül-belül fehér színű. A filmben két 1989-es Lamborghini Countach 25th Anniversary kivitelt használtak és az egyiket összetörték, tényleg!

Ez a Countach leggyorsabb változata: 5,2 literes V12-es motorja már elektronikus befecskendezést kapott, teljesítménye 450 lóerő, amellyel 4,7 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, végsebessége 295 km/óra. A várakozások szerint 1-2 millió dollár (350-700 millió forint) között lehet majd a végső licit.

Alapja a Mercedes-Benz G-osztály, amelyet Dominik már ismer. A német tuningcég által épített típus egyesíti a 800 Adventure XLP hosszú pickup karosszériáját a “sima” 900 Rocket hajtásláncával. Így született meg a platós, ültetett, fekete fenevad. Motorja V8-as 4,5 literes két turbóval felszerelve, teljesítménye 900 lóerő és 1055 Nm nyomaték, összkerékhajtással, kilencfokozatú automata váltóval.

Ez az erő a 2790 kilogrammos böhöm testét 3,7 másodperc alatt lövi százas tempóra, a végsebességet pedig 280 km/órában limitálták. Ekkora tömeg megállításához tisztes méretű fékekre van szükség, a 900 Rocket Edition előre 400 milliméteres, hátra 370 milliméteres tárcsafékeket kapott.

Összesen tíz darabot rak össze a Braburs, az ár pedig 264 millió forint. Az edzőcucc és egy tucat labda simán felfér a platóra.

Mivel járnak a csapattársak?

Darwin Nunez például egy Brabus 800 Black & Gold Edition Mercedes G63 AMG-vel jár, de van mellette még BMW X5 is szaladgálósnak. Mohamed Salah már kicsit nagyobban tolja, az ő garázsában parkol egy Audi Q7, egy Mercedes-Benz GLE Coupe, egy Porsche 911 Turbo S Cabrio, egy Bentley Bentayga, egy Bentley Continental GT és egy Lamborghini Aventador is. Alexis Mac Allister beéri egy Mini Cooper S és Porsche 911 Carrera párossal is.