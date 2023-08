Érkezik az iOS 17 az Apple telefonjaira és nemrég átnéztem mik az újdonságok a frissítéssel kapcsolatban. Igazából egy valamin akadt meg a szemem: a Visual Look Up névre hallgató “fícsőrön”, pontosabban annak egy új funkcióján, amely erősen kapcsolódik az autózáshoz.

A Visual Look Up az iOS 15-16-tal jött be a képbe, amelynek a lényege, hogy fotóinkat elemzi a rendszer és ha talál rajta olyan dolgot, amit be tud azonosítani, arról azonnal plusz infókkal szolgál, közvetlenül a kép alatt megjelenítve. Lehet ez étel, ital, növény, kutya, macska, látványosság, egy nevezetes helye és még sorolhatnám, de lényeg, hogy ez az iOS 17-es frissítéssel most kiegészült ez a lista, innentől már az autó műszerfalán világót visszajelzőket, hibakódokat is be tudja azonosítani. Na nem azt, hogy pontosan mi a baja az autónak ha mondjuk kivillan a check engine, hanem abban segít, hogy megmondja, a kis világító piktogramm mit jelent.

Jelenleg nem volt világító hibakód az autómon, de semmi gond, mert a gyújtást ráadva szinte minden lámpa világít, amíg be nem indítom a motort, így könnyedén le lehetett tesztelni, hogy tényleg felismeri-e a visszajlezőket a telefon.

Valahogy így

Ha a kis kormánykerék megjelenik a kép információ között, akkor “bingó!”, jól csináltad és működik a dolog. Onnan pedig már egyértelmű lesz, de az alábbi videó segít.

Sőt, ha a piktogram neve alatt látható linkre rányomtok, akkor még részletesebb leírást kapni a jelölésről.

Oké-oké, a rutinos autósoknak ez már fejből megy, sőt az autó hangjából megállapítják, hogy a kettes hengerben csökkent a kompresszió, de nagyon sokan úgy használják járművüket, hogy foglamuk sincs arról, mit jelent ha példálul kigyullad a fékbetét cserére figyelmeztető lámpa. Szóval azoknak, akik számára az autó csupán egy eszköz, hogy eljussanak A-ból, B-be, azoknak igen hasznos lehet az iPhone új funkciója. DE!

Ha most azonnal telepíteni akarod az iOS 17-et a telefonodra, akkor fékezz egy kicsit, ugyanis egyelőre csak béta verzióban érhető el, szóval először regisztrálni kell az Apple ID-vel egy weboldalon, hogy aztán a telefonod felajánlja a béta szoftver telepítésének lehetőségét. Ha ez megvan, és fent van az iOS 17 (ELŐTTE KÉSZÍTS BIZTONSÁGI MENTÉST!!!) akkor sem vagy még készen, ugyanis a Visual Look Up egyelőre nem érhető el magyar régióban és főleg nem magyar nyelven. A beállításoknál a nyelvet én angolra, a régiót pedig USA-ra állítottam és bumm, azonnal működött a funkció. Állítólag német, spanyol és francia régióbeállításokkal is megy.

Szóval ha elakadtál a hibakódoklámpák tengerében, akkor egy okostelefon már ebben is a segítségedre lehet és tuti, hogy ez hamarosan világszertre elérhetővé válik és nem kell trükközni a beállításokkal.