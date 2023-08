Viktor, a 48 éves orosz munkanélküli férfi valószínűleg megunta a semmittevést, ezért elhatározta, hogy rendőr lesz. Ő az egyszerűbb utat választotta: vett egy nagyon élethű egyenruhát, majd kiment az ország déli részén fekvő Pjatyigorszk egyik elővárosának utcáira intézkedni.

Azt gondolhatnánk, hogy ezzel elég hamar le lehet bukni mind a közlekedés résztvevői, mind más rendőrök előtt, de nem ez történt. Viktor remekül hozta a rendőrkaraktert, magabiztos is volt, így nem okozott neki gondot, hogy rendszeresen megállítsa az autósokat vagy éppen kioktassa őket a közlekedési szabályokról. Hogy mi lehetett a motivációja, az nem ismert, talán némi kenőpénz elfogadásával szeretett volna javítani anyagi helyzetén.

Mindezt két hónapig sikerült űznie. Akkor lett gyanús a jelenléte, amikor a hivatalos rendőrségi beszámolókban mindenhol azt írták, hogy a közúti ellenőrzésben négy fő vett részt, de a felvételeken öt ember szerepelt. A számbeli eltérés mellé még bejött az is, hogy az orosz rendőrökön lévő testkamerák felvételei szintén csak négy embertől érkeztek be, az ötödik nem volt meg sehol.

Egy vizsgálat hamar fényt derített a turpisságra, Viktor karrierjéről pedig kiderült, hogy legalább öt alkalom is volt ebben a két hónapban, amikor konkrétan együtt járőrözött a másik négy kollégájával – akiknek nem tűnt fel, hogy közülük valaki nem is rendőr!

Az álrendőrre elszámoltatás vár, mert hivatalos személynek adta ki magát, ráadásul eközben közlekedési szabálysértéseket is elkövetett, de úgy néz ki, a másik négy rendőr is kap valamilyen büntetést. Az őket megvizsgálók ugyanis nehezen akarják elhinni, hogy nem tudtak arról, illetve nem tűnt fel nekik, hogy hozzájuk csapódott valaki, aki nem is rendőr, a szervek valamilyen összehangolt csalást sejtenek a háttérben.