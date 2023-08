Az olasz gyártó repertoárjába nem csupán gyönyörű és sportos, női neveken illetett személyautók tartoznak. Tudtad, hogy a 60-as, 70-es években az Autotuotto modellcsalád különböző igényekre szabott furgonokból állt?

Az Alfa Romeo F12 is ebben a családba tartozott, 1963-ban mutatták be, a fotókon látható példány 1973-as évjáratú és eladó. A furgon a Moto Villa motorkerékpár-versenycsapat szervizkocsija volt, akik a 70-es években uralták a 250 köbcentis kategóriát. 1975-ben, 1976-ban és 1977-ben is ők lettek az olasz bajnokok. Miután az F12-re nem volt szükség, a furgon egy raktárban pihent egészen 2016-ig, amikor is Ed Seymour – neves Alfa Romeo-restaurátor – megvásárolta. A felújítás után egy dél-kaliforniai gyűjtemény része lett.

Jelenleg Autodelta színeket visel, amely az Alfa Romeo legendás versenyosztályára utal. Az 1961-ben alapított részleg állt a márka néhány legendás járműve mögött, mint például a T33/3, amely 1971-ben részt vett a Targa Florio futamon.

Az F12 motorja középen helyezkedik el, amely egy 1290 köbcentis, 53 lóerős, soros négyhengeres blokk, Solex karburátorral.

A furgon a Gooding & Company augusztus 18–19-i Pebble Beach-i árverésén kerül kalapács alá. Becslések szerint 100 és 130 ezer dollár közötti áron kelhet el, amely átszámítva 42 millió forint környéke.