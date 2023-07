Ezerrel pörög a nyár, aki teheti, ilyenkor a strandon és a vízpartokon tölti az időt. Ezekhez eljutni a szállásról néha csupán néhány perc, de ezen rövid szakaszon is történhet baj, hiszen ezeken a helyeken általában a forgalom is sűrűbb. Ilyen helyzetben pedig jobb, ha nem arra kell figyelni, mikor csúszik le a vizes papucs a lábaddal együtt a pedálról.

Szögezzük le, hogy a tipikus strandviselet nagyon kényelmes ugyan, de nem alkalmas biztonságos autóvezetésre. A strandpapucs csökkenti a sofőr képességét a pedálok kezelésére, az be is akadhat a pedálokba, és megakadályozhatja a sofőrt a megfelelő, gyors reagálásban. Plusz ha még vizes is, akkor simán lecsúszhat a pedálról a lábunk (sajnos ezt tapasztalatból mondom, az én káromon tanuljatok, ne a sajátotokon).

A legtöbb európai országban a papucsban vezetés nincs tiltva, de a strandlépőben vagy mezítláb vezetés akár büntetést is vonhat maga után, a balesetveszély miatt. A járművezetőknek mindig olyan lábbelit kell viselniük, amelyben megfelelően tudnak vezetni.

Ne feledkezzünk meg a meztelen felsőtesttel való vezetésről sem (az Európai gépjármű Bizottság Alapítványa szerint a járművezetők 25%-a a nyaralóhelyeken így vezet): a biztonsági öv felhorzsolhatja a bőrt, és az sem elhanyagolandó dolog, hogy könnyebb egy pólót kimosni, mint ősszel kárpitot tisztítani, ha érted, mire gondolok…

Szóval, ha elhagyod a partot, inkább kapj fel egy könnyű sportcipőt és egy pólót, mielőtt beülsz a volán mögé. Nem tart tovább 1 percnél, ennyit megér a biztonságotok nem?