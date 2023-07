Tudtad, hogy egy művész magánakciójának köszönhető az, hogy úgy néznek ki manapság a táblák az Egyesült Államok autópályáin, ahogy?

Korábban inkább a zűrzavar jellemezte a járművezetők tájékoztatását az amerikai autópályákon, ugyanis a mostani protokollal ellentétben nem azt jelölték a táblákon, hogy az adott autóút, autópálya felé melyik sávban lehet haladni, hanem azt, hogy negyed mérföld (kb. 400 méter) múlva jön a következő kijárat, ahová ráadásul a bal szélső sáv vezet – idézte fel a történetet a Drive.

Ezt a kuszaságot két évtizeddel ezelőtt megelégelte egy Los Angeles-i művész, és úgy döntött, átalakítja a táblákat, hogy azok ne csak a szabványoknak feleljenek meg, de az autósoknak is segítséget jelentsenek a tájékozódásban. Meglepő módon nemcsak célt ért a partizánakció, de lényegében átvették az általa eleinte „illegálisan” eszközölt változásokat.

In 2001, artist Richard Ankrom posted a "5 North" sign on the 110 N. in DTLA to alert drivers to get in the left lane for the 5 turnoff. His work was so impeccable (and helpful), Caltrans at first didn't notice, then allowed it to stay. "5 North" is now part of permanent signage. pic.twitter.com/UuxdecVsTt

— L.A. Dork (@la_dorkout) July 15, 2023