Imádják az emberek annak a férfinak a bosszúját, aki nem hagyta annyiban, hogy valaki egy Volvo SUV-val két parkolóhelyet foglalt el egy edzőterem parkolójában az angliai Ipswichben. Annak a motorháztetőjén ugyanis egy kifestőkönyvet hagyott egy cetli kíséretében.

„Hagytam neki egy kifestőkönyvet, hogy segítsek neki abban, hogy megtanuljon a vonalon belül maradni” – magyarázta a Sun hasábjain a „bosszúálló”, aki úgy érzi, a figyelmetlenül parkoló autós „megérdemelte” az oltást az „önző” parkolásért. „Eléggé bosszant, mert nem szeretem, ha az emberek több helyet foglalnak el, mint amennyit szükséges” – tette hozzá.

Ami a volvóst illeti, ne zárjuk ki annak eshetőségét sem, hogy így akarta védeni az autóját attól, hogy mások rányissák a kocsiajtót, még ha ennek nem is elegáns formáját választotta.

Elismerte, már nem először jutott eszébe ez a fricska: tavaly nyáron egy hasonlóan rosszul parkoló autóval találta szemben magát – akkor el is rohant kifestőkönyvet venni, de mire visszaért azzal, a kiszemelt járművezető addigra elhajtott.

A legtöbb kommentelő örült a férfi édes bosszújának, ami nem is csoda, tekintve, hogy a franciaországi Párizsban 2024 januárjától eleve annak is többet kell fizetnie a parkolásért, akinek nagyobb autója van. A közelmúltban pedig egy másik terepjáró foglalt el négy helyet – nem is váratott magára a cetliáradat: