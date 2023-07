Miközben Európára tikkasztó hőséggel sújt le éppen a Cerberus hőhullám, napokkal korábban még a vihar okozott komolyabb fennakadásokat. Észak-Spanyolországban akkora esőzések voltak, hogy Zaragoza városának egyes pontjain óránként 54,2 liternyi csapadék zúdult le egyetlen négyzetméterre.

A nagy mennyiségű csapadék több városrészen is áradásokat eredményezett, amiről ijesztő képsorok készültek: egyesek az autóikba kapaszkodtak attól tartva, hogy az özönvíz magával ragadja őket, de arra is volt példa, hogy autókat is elsodortak az áradások – írja az Euro Weekly.

Zaragoza, Aragón pic.twitter.com/ENs7utKl0q — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) July 6, 2023

Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, ami a mentőcsapatok gyors közbeavatkozásának köszönhető, akik tűzoltólétrákat és terepjárókat vetettek be, több tucat embert kimenekítve, akik menekülés közben vagy beszorultak a járműveikbe, vagy fára másztak.

A július 6-i esőzések hatására vannak, akiket az otthonukból kellett evakuálni elővigyázatosságból, de az A23-as autópálya egy szakaszát is lezárták ideiglenesen, egyes tömegközlekedési járatokat pedig eltereltek vagy felfüggesztettek.