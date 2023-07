2022 végén 320 európai városban korlátozták a régebbi, jellemzően környezetszennyezőbb járművek mozgását, 2019 óta 40 százalékkal nőtt a számuk. Ebben a folyamatban élen járnak a német városok, Münchenben például 2023. február 1-től nem hajthatnak be a belső kerületekbe az Euro 4-es vagy annál régebbi kibocsátási normákkal rendelkező dízel járművek (ezek 2006. január és 2011. december közötti járművek).

A cél a nitrogén-dioxid-szint csökkentése, amely a város négy pontján (Landshuter Allee, Tegernseer Landstraße és Leuchtenbergring) évek óta magas.

Aki megkerüli ezt a szabályt és mégis bemegy a belvárosba régi dízelautójával, az 100 eurós, átszámítva 40 ezer forintos bírságra számíthat, ha fülön csípik.

A tiltás alól kivételt képeznek az áruszállítók, az adott kerületben élők és a mozgáskorlátozottak, valamint az oldtimer minősítésű járművek. Azokat sem büntetik meg, akik a Großmarkthalléhoz (nagybani piac 1912 óta), az Ostbahnhofhoz (vasútállomás) vagy az Olympiastadionhoz érkeznek régi dízeleikkel.

Az elavult dízelek tulajdonosai P+R parkolókban rakhatják le az autókat és tömegközlekedéssel indulhatnak tovább a város szíve felé.

Októbertől tehát még több autós lett volna kénytelen elfelejteni a várost, de az Euro 5 besorolású dízelek betiltásától végül visszalépett a városvezetés. Ennek oka lehet, hogy a helyi autóklub szerint nagyjából 70 000 autóst érintett volna a döntés, akik így igen nehéz helyzetbe kerültek volna.

Emellett a már bevezetett szabályok miatt is többen perelték be az önkormányzatot, szerintük aránytalan az Euro 4-es autók tiltása is, mintegy 20 pert indítottak. „A felperesek között vannak nyugdíjasok, egyedülálló szülők, lakosok, ingázók vagy akár autókölcsönző is. Mindenki mozgását korlátozza a dízelmotoros vezetési tilalom, bár az autótól függ” – mondja Michael Haberland, az autóklub elnöke.

A városvezetés hivatalosan azzal indokolta az Euro 5 besorolású autók tiltásának elengedését, hogy már így is elérték a kibocsájtási célt, megfelelő a nitrogén-dioxid szintje, így nincs szükség a szigorúbb intézkedésre.