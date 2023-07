A kabriózás rétegműfaj, ezek a kocsik nem a mindennapi nyüstölésre lettek kitalálva. Viszont akad belőlük olyan olcsó darab, amit akár egy-két nyárig tartó projektnek is megvehetünk, és a végén, ha az élményeket állítjuk szembe a költségekkel eladáskor, akkor úgy érezzük, nem jártunk rosszul.

Mert vannak ma már egész jól használható, tömegautós technikára épülő kabriók, amelyekkel viszonylag alacsony kockázattal vághatunk bele a napélvezetbe. Jelenleg közel kétszáz eladó kabriót találunk az ország legnépszerűbb online piacterén egymillió forint alatt, és ebben a kínálatban ezek a modellek biztos megtalálhatóak:

Opel Astra G

Az Opel Astra G kupéja és kabriója különleges modell, amelyen a Bertone-jel nem csupán dísz. Ezt a két verziót a kis szériás gyártást is vállaló olasz cég készítette, ahonnan a vászontetős Kadett E és F Astra is származik. A szélvédő döntöttebb a ferdehátú, kombi vagy szedán testvéreknél, a hátsó fejtámlák mögül bukócső ugrik elő boruláskor.

Tetőmozgatása motoros, 45 másoidperc alatt kúszik-mászik a teteje. Opel-szakértők szerint a láncos szelepvezérlésű, 147 lóerős, 2,2-es benzinest érdemes elkerülni, ahogy a 2,2 literes DTI dízelt sem ajánljuk. Az ideális az 1,8 literes, 125 lóerős benzines motor, de a 101 lóerős 1,6-os is jó megoldás, ami a legtöbb használt Astra kabrióban van. A csúcsmodell a 192 lóerős, kétliteres turbós négyhengeres.

Mivel tömegmodell, a tetőmozgató szerkezeten, vásznon túl nagy meglepetésre nem kell számítani, árait tekintve a 7-800 ezres szintről indulnak az Astra G kabriók.

Renault Mégane CC

A francia kabrió akkor született, amikor minden gyártó elhagyta a vászontetőt, és a trükkösen elhajtogatott keménytetőkre váltottak. Ennek a kornak a gyermeke a Mégane CC, ami pont a kialakítás miatt zártan egész csendes, az utastér mérete megfelelő, és felcsukott tetővel a csomagtér is jókora méretű, 490 literes.

1,6-os és 2,0 literes benzines motorokkal volt elérhető, utóbbiból 163 lóerős turbó is létezett, de volt hozzá 1,9-es és 2,0 literes dízel is, ha el tudjuk viselni a szagát, akkor biztos ezekkel is jó autó lehet. A legnépszerűbb az 1,6-os, 113 lóerős belépőmotor volt.

Kényelmes, egész modern konstrukció, amit inkább egymillió forint körül tudunk megvenni, mint alatta, de ha nem egy tényleg öreg kisautót vagy vén lélekvesztőt akarunk, akkor a Mégane CC jelenti a belépőt a kabriózás világába.

Ford StreetKa

Ha tényleg nincs szükség csomagtérre, sőt egyáltalán térre, és elvagyunk a buszkerekek magasságában egy pillekönnyűnek tűnő (az is) apró dobozban, akkor a Ford StreetKa a legjobb választás. Egymillió forint alatt kevés feltűnőbb dolog akad 3,6 méteren, az autó egy igazi szerelmes levél a Ford márkát akkor meghatározó New Edge formanyelvhez. Éles szögek, merész ívek, széles sárvédők, ezt az autót bármikor el lehet adni egy modern tervként.

Tömege alig több mint egy tonna és kizárólag 1,6 literes, 95 lóerős motor hajtja. Végsebessége 173 km/óra és a százra gyorsulás is 12,1 másodpercig tart. Átlagos értékek, de egy ilyen apró autóban, tető nélkül több, mint elég. A StreetKa fürge, a váltó kapcsolási érzete jó, a motor pedig a mai leszedált mezőnyhöz mérten egy villámgyors gázreakcióval rendelkező, életteli darab, amit jó élmény pörgetni.

Az apró, könnyű kis kabriónak nincs nagy népszerűsége a használtautó-piacon, ez az egymillió forint körül már használható, élvezhető állapotban gurítható haza, aki pedig szerelgetni akar, az már félmillióért is lőhet kihívást jelentő darabot magának.

Peugeot 206 CC

A kétezres évek elejének igazi sztárja volt a Peugeot 206. 1998–2013-ig készült, amikor még a kisautók menőnek számítottak, és a 206-os még az erős mezőnyből is kitűnt a szívhez szóló formájával, a tetszetős dizájnmegoldásaival.

Szinte minden létező karosszériaverzióban készült, és a kabrió sem maradt ki. A Peugeot 206 CC egyike volt az első keménytetős fecskéknek, csak a Mercedes SLK előzte meg, és a franciáknak sikerült ezt a technológiát szép csomagolásban eladni. A vevők pedig zabálták, ekkoriban a 2008-as gazdasági világválság előtt még pörgött a Dolce Vita, a kis kabrióból is sikerült 1 370 876 darabot eladni.

Vidám darab, ami inkább kétszemélyes, minimális csomagtartóval, de a keménytető előnyeivel: így télen is használható marad. Ennek viszont hátránya, hogy gyakoriak a sokat futott, napi ingázás során nyüstölt darabok.

Népszerű választás volt a 109 lóerős, 1,6-os szívó benzinmotor, elég is a kis karosszériához, pláne, ha csak közlekedni, krúzolgatni, kabriózni akarunk a CC-vel. Volt belőle 2,0 literes szívó benzines is, kicsit ritkábban, készült dízelmotorral is, de ehhez a stílushoz többnyire a benzines motor passzol.

Ez a típus adja az egymillió forint alatti kínálat derékhadát, szinte minden második eladó példány egy 206 CC, az árak pedig állapot szerint nagy szórást mutatnak, 600 ezer forinttól felfelé dúskálhatunk az eladó darabokban.

Citroen C3 Plurier

Az utolsó tipp a legkülönlegesebb, de ez a francia nyakatekert csoda kéri a legtöbb kompromisszumot is. Húsz éve még volt helye az autóiparban a merész, vidám elképzeléseknek is, de pont a C3 Plurier mutatta meg, hogy profitot ezektől hiába remélnek a gyártók.

Sose volt előtte még ilyen: otthon, kézzel szétszedhető moduláris felépítésű típus a C3 Plurier. A tetőkeretes kabriólimuzinból a hátfal lehajtásával pick-upot csinálhatunk vagy a motoros vászontető zárásával és tetőívek leszedésével teljes kabriót.

Pick-upként viszont nem látszik a hátsó rendszám, így bajos a használat, teljes kabrióként, a tetőíveket otthon hagyva pedig nem zárható az autó, így egy nyári zápor során bőrig ázunk, és a strand mellett sem hagyjuk ott jó szívvel a teljesen nyitott kocsit.

A használt darabok teteje ritkán nyit-zár gond nélkül, olyanoknak való, akik hajlandóak foglalkozni a gondjaival és értékelik benne a különlegességét. Dízelt ebből sem vennénk. Az alapmotor az 1,4 literes blokk, 75 lóerővel. Ez a modell 164 km/órás végsebességet érhet el. Az erősebb Plurielt az ezerhatos benzines hajtja, SensoDrive félautomata sebességváltóval. Teljesítménye 109 lóerő, a legnagyobb sebesség 188 kilométer óránként.