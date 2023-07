Grzegorz Staszewski autóját a hazai gyorsulási versenyek nézői is megcsodálhatták már, hiszen ott volt Kiskunlacházán is nemrég az egyik hazai futamon. A lengyel, 67 éves öregúr technikáján pedig volt is mit nézni, hiszen az általa használt “Fox Body” Ford Mustang egy igazi brutális fenevad, amivel jelenleg ő az egyik leggyorsabb lengyel ebben a kategóriában. Negyed mérföldön 7,545 másodperc a legjobb ideje, ami 279 km/órás sebességet jelent a mérési pontnál.

Ehhez kellett a Mustang 7,0 literes V8-asa 91 mm-es Precision turbóval, és jó adag vakmerőséggel. A gép maga 1500-2000 lóerő közötti teljesítményre képes beállítástól függően, de természetesen gazdája ennél is többet akar, a cél a legutóbbi 8,195 másodperces idő javítása.