A Suzuki ibériai importőre az idén ünnepli a 20. születésnapját, amihez immár egy rendhagyó kísérlet is köthető: azt próbálták ki a spanyolországi Suzuki Family Day eseményen, hányan férnek el a Vitara ráncfelvarrott változatában, ha ledöntik a hátsó üléseket. Alapjában véve nem rendelkezik hatalmas térrel a Suzuki Vitara, amit a 2,5 méteres tengelytáv is bizonyít, ennek ellenére elölre hatan, az első ülések mögötti, 1119 literes területre pedig még 17-en szuszakolták be magukat – azaz 23 embert „nyelt el” a japánok szabadidő-autója.

Érdekesség, hogy ebben a mutatóban korántsem a Suzuki, hanem a Volkswagen számít csúcstartónak – mutatott rá a Motor1.com. A német márka Beetle-jébe korábban 57-en zsúfolódtak be, amivel a mai napig a legendás Bogáré a világrekord (lsd. a cikk végén). Az ibériai Suzuki közleménye szerint az átlagos paraméterrel rendelkező, fiatal résztvevők „szórakoztató koreográfiával, nagy rugalmassággal és lelkesedéssel teljesítették a kihívást”, amiről egy videót is közzétettek:

Az 1988 óta gyártásban lévő Vitara 2015 óta tapossa a negyedik generációját, ami három évvel később kapott egy faceliftet. A szubkompakt modellek között az egyik legrégebbi az európai piacon, igaz, 2020 márciusa óta leginkább csak 1,4 literes turbómotorral és 48 V-os mild-hibrid hajtásrendszerrel érhető el, ami 125 lóerős teljesítményt és 235 Nm-es forgatónyomatékot jelent. Ez alól egyes országok jelentenek kivételt – köztük Magyarország is –, ahol 1,5 literes motorral is kapható a hibrid Vitara, bár a teljesítménye valamivel gyengébb, 115 lóerős.

Bár Európában, különösen idehaza mindig is nagyobb népszerűségnek örvendett a Suzuki, az elmúlt évek eladási adataiból valamiféle visszaesés mutatható ki. Tavaly mindössze 40 ezer új modellt szállított ki az ügyfeleinek az öreg kontinensen a japán gyártó, míg 2019-ben még ennek a kétszeresét, 80 ezernél is többet. Ezzel párhuzamosan a Suzuki is gőzerővel készül a jövőre, aminek részeként 2025-ben tisztán elektromos típusa is lesz a márkának, aminek prototípusát, az eVX tanulmányautót a napokban tesztelték Lengyelországban:

A rend kedvéért pedig mutatjuk, hogyan passzírozta be magát 57 ember a Bogárba: