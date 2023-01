166,34 százalékos emelkedés – ilyet is látni a 2022-ben forgalomba állt új személyautók toplistáján, az egyik Volkswagen SUV eladásai lőttek ki ennyire Magyarországon az elmúlt esztendőben egy okosan előrelátó húzásnak köszönhetően.

Másoknál előkerültek a stresszlabdák, egyes modellek nevei mellett mínusz 30-40-50 százalékok szomorkodnak az Excelben, márkaszinten többen 3-4 ezer darabbal adtak el kevesebb autót idehaza év per év alapon tavaly. Megkértünk néhány meghatározó piaci szereplőt, árulják el, mi határozta meg egyes fontos modelljeik sikeres eladásait, avagy kudarcos számait idehaza.

Most ezek a legsikeresebb márkák Magyarországon

Összességében rossz évet zárt az újautó-piacunk 2022-ben, a 111 524 forgalomba helyezés 10 417 darabbal marad el a 2021-estől, ami 8,54 százalékos csökkenés.

Nagyot zuhant az “örök első” Suzuki, amely 3791 új személyautóval kevesebbet állított forgalomba tavaly az egy évvel korábbinál (-21,48 százalék), miközben 1148 darab Toyotával többre került magyar rendszám (+9,8 százalék), így teljesen egymás mellé került a hazai piac két éllovasa. Hajszálnyi különbséggel, de megtartotta első helyét az esztergomi gyártóbázissal erősített Suzuki (13 859 vs. 13 262), már amennyiben nem nézzük a kivonásokat, a reexport érdekes jelenségét. A cikkünk alapját adó Datahouse-adatbázis nem tartalmazza ezeket.

A Suzuki immár több évtizede tartó hazai sikerei mögött klasszikusan egy, maximum két piacgyilkosuk áll. Tavaly ez másfél volt: az S-Cross (7187 darab) és a Vitara (5509) ugyan első és második helyen trónol a dobogón, mégis nagyon más esztendőt zártak. A még mindig újdonságszagú S-Cross forgalomba helyezése 926 darabbal emelkedett (+14,79 százalék), a korábbi évek csillaga Vitarának azonban megfakult a fénye, a költői megfogalmazás valójában az értékesítés durva visszaesését jelenti. 2841 darabbal kevesebb Vitarát adtak el tavaly (-34,02 százalék) az egy évvel korábbihoz képest.

“Az S-Cross sikerének kulcsa szerintünk, és a piac határozott visszajelzése alapján az, hogy az autó a korábbi modellváltozat racionális termékelőnyeit – mint a megbízhatóság, jó ár-érték arány, kedvező fenntarthatóság, fürgeség és tágas belső tér – megtartva egy új, a jelenlegi dizájntrendeknek is kimondottan megfelelő, határozottan szép, vonzó külső megjelenést kapott” – mondja a Vezessnek Varga András marketingvezető a Magyar Suzuki Zrt.-től.

Ezzel szemben a Vitara? “Az első fél év visszafogottabb eredményét elsősorban a mindenki által ismert ellátásilánc-nehézségek okozták. Az egész évet tekintve az új S-Cross iránti kiemelkedő kereslet kiszolgálása is befolyásolta a Vitara-értékesítés számszerű visszaesését. A negyedik negyedév adatai és a flottapiaci igények növekedése alapján azt látjuk, hogy a Vitara 2023-ban kiegyensúlyozottabb teljesítményt fog produkálni.”

Márka Forgalomba helyezett

új személyautók

(darab) Változás 2021-hez képest

(százalék) 1. Suzuki 13 859 -21,48 2. Toyota 13 262 +9,8 3. Volkswagen 10 311 +46,21 4. Ford 8516 -19,68 5. Kia 8132 -10,93 6. Škoda 6916 -11,92 7. Dacia 6117 -16,97 8. Mercedes 5752 +1,27 9. BMW 4785 +17,77 10. Opel 4207 +1,81

Egyértelműen a Volkswagen a tízes élmezőny legnagyobb nyertese tavalyról 46,21 százalékos emelkedéssel, 3259 darabbal növelték a forgalomba helyezéseiket a szó szerint háború sújtotta övezetnek (is) nyilvánítható piacon. Ha megnézzük, náluk találjuk a legtöbb olyan különféle modellt, amelyeknek az eladásai egyenként 500 darab fölé értek, sorrendben: a T-Roc (2698), a T-Cross (1167), a jó öreg Passat (1154) és öccse, a Golf (1062), a Tiguan (987), a Taigo (837), talán meglepő módon az Arteon (785), és vegyük még ide a Polót is a maga 494 darabjával. Jól jött a márkának a széles választék a régi és az új modellek ügyes egyvelegével.

Megkerülhetetlenül erős szereplője pár éve a hazai piacnak a Kia, amelynek Ceed modellje a harmadik a két Suzuki mögött, gyakorlatilag harmadik éve vezeti a C-szegmens eladásait nálunk. A márka pedig stabilan ötödik egészen komoly, tőle sokkal jobban beágyazott brandeket megelőzve.

“A szállítási határidő bár megnövekedett, mégis viszonylag időben ki tudtuk szolgálni a Ceed modellre szerződött ügyfeleinket. Az év során kampányt futtattunk erre a modellre, de a legnagyobb növekedést a flottaértékesítésben értük el, ahol 2022-ben először lett a legnépszerűbb autó a Kia Ceed a céges vásárlók körében” – ad magyarázatot az eredményre Nagy Norbert, a Kia országigazgatója.

Márka Forgalomba helyezett

új személyautók

(darab) Változás 2021-hez képest

(százalék) 11. Hyundai 4207 -20,52 12. Fiat 2941 -54,45 13. Audi 2863 +35,88 14. Volvo 2588 +2,05 15. Peugeot 2163 -4,29 16. Ssangyong 1979 +115,58 17. Nissan 1678 -40,73 18. Renault 1622 -30,36 19. Mazda 1338 -13,23 20. Citroën 1297 -9,49

Mindig figyelemre méltó a prémiummárkák versenye, tavaly két-két páros püfölte egymást a ringben. Habár a Mercedes első helye nem forgott veszélyben, ahogy Gombos Zoltán BMW-vezér fogalmazott nemrég a Vezessnek adott nagyinterjújában, már épül az atombombájuk, hamarosan le akarják győzni az ősi riválist.

Tavaly erősebben is növekedett a bajor márka (+722 darab, ami +17,7 százalék), de a Mercedes is pluszban maradt az egyébként a teljes piaccal szemben bővülő (+10%) prémium szegmensben (+72 autó, ami +1,27 százalék), jelenleg éppen ezer autóval többet helyez forgalomba a kecskeméti gyárral erősített csillagos márka. Eközben az Audi visszavette a harmadik helyet a Volvótól, kérdés, képes-e a globálisan rivális márkák után menni nálunk, avagy marad a küzdelem jóval alacsonyabb szinten.

A márkasorrend második tízeséből a Fiat bukása (-54,45 százalék) tűnik fel elsőre, ami mögött az 500-as modelljük forgalomba helyezéseinek a megfeleződése áll. Tudomásunk szerint ez az autó igen népszerű volt az elmúlt években a külföldi kereskedők között is, talán a forint árfolyama és a reexport néminemű háttérbe szorulása állhat a 22-es számaik mögött. Vagy ennyire nem tudtak szállítani belőle.

Magyarországon sosem látott évet zárt a Ssangyong közel kétezer forgalomba helyezéssel. Sokaknál mostanra ment át a dél-koreaisága, jóformán csak SUV-okat gyártanak, és másokkal ellentétben tudnak időben szállítani, ezek a recepten szereplő összetevők.

A modellek toplistája

A már említett dobogósok után a Toyota valóban gránitszilárdságú modellje, a Corolla következik, amely ellenállt a nehézségeknek: a csökkenő piacon is pár tucat darabbal többet tudtak a kereskedőik forgalomba helyezni 2022-ben, mint egy évvel korábban. Utána a sorban rossz évet zárt szereplők jönnek, Dacia Dusterből 1226 darabbal kevesebbet voltak képesek értékesíteni, míg az ősidők óta hatalmas magyar cégkedvenc Škoda Octaviából 558 példánnyal.

“Sajnálatos módon a többinél jobban érintették a chiphiányra visszavezethető beszállítói problémák az Octavia modellt, így a visszaesés oka a gyártási nehézségekben keresendő. Ebből adódnak a hosszúra nyúlt szállítási határidők is. Reményeink szerint az idei első negyedév végére sikerül a gyártónak megoldani a beszállítói problémákat. Annál is inkább, mert a kereslet továbbra is élénk az Octavia iránt” -felelte az okokat firtató kérdésünkre Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója, akinél arra is kíváncsiak voltunk, hogyan hozták össze a top 10 legnagyobb növekedését. A Volkswagen T-Roc egyenesen a hetedik helyig szállt fel a cikk bevezetőjében említett tavalyi 166,34 százalékos pluszával.

“Azzal magyarázható a rendkívüli növekedés, hogy a Volkswagen márkánk jelentős mennyiségű T-Roc modellt szerzett be készletre, így mivel az egész 2022-es évet a keresleti piac jellemezte, így sok vásárlónak lehetett csábító az azonnal elérhető T-Roc, véleményünk szerint ez a hatás érződik a kiszállításokon. A T-Roc készletről történő értékesítését segítette, hogy maga a modell egy jó helyettesítő alternatívája volt az épp nem elérhető modelleknek az egész év során. Így különböző igényeket tudtunk kiszolgálni egy modellel.”

Modell Forgalomba helyezett

új személyautók

(darab) Változás 2021-hez képest

(százalék) 1. Suzuki S-Cross 7187 +14,79 2. Suzuki Vitara 5509 -34,02 3. Kia Ceed 3980 +1,4 4. Toyota Corolla 3413 -0,73 5. Dacia Duster 3275 -27,24 6. Škoda Octavia 3237 -14,7 7. Volkswagen T-Roc 2698 +166,34 8. Fiat 500 2110 -55,37 9. Toyota Yaris 2100 +7,2 10. Toyota RAV4 1984 +7,19

Hatalmasat ment a Yaris Cross is 2022-ben, az 1785 forgalomba helyezés a Toyota ügyes gyártás-/szállítás-menedzselése mellett azt is mutatja, továbbra is van (lenne akár még több) vevő a kisebb autókra. Pláne feltűnő, divatosnak mondott csomagolásban.

Felemás évet zárt a Ford, miközben a Tourneo Custom (mínusz 1423 forgalomba helyezés) és a Puma (324 darabos csökkenés) értékesítései nagyot estek, az átlagnál drágább Kugából elég jól szállítottak tavaly, a 64,17 százalékos növekedés kimondottan erős.

Modell Forgalomba helyezett

új személyautók

(darab) Változás 2021-hez képest

(százalék) 11. Ford Tourneo Custom 1916 -42,62 12. Yaris Cross 1785 +611,16 13. Kia Sportage 1734 -26,59 14. Ford Puma 1665 -16,29 15. Toyota C-HR 1503 +1,21 16. Ssangyong Korando 1427 +85,57 17. Ford Kuga 1402 +64,17 18. Hyundai Tucson 1348 -27,76 19. Hyundai i30 1301 +7,34 20. Dacia Jogger 1202 –

Furcsa esztendőt hagyott hátra a Dacia is, hiszen a nálunk mindig is erős és fontos szereplőnek számító Duster visszaesése közben egy új népautójelölttel rúgták be az ajtót, karrierje első évében máris jól szerepelt 1202 forgalomba helyezéssel a Jogger.

Feltűnhetett sokaknak, hogy a globális villanyautó-forradalomnak továbbra sem égnek a lángjai nálunk, nincs egy szem tisztán elektromos modell sem a top 20-ban. Nos, már nem sokáig létezik ez a helyzet, pár nap múlva jövünk a hazai villanyautó-piac elemzésével, érdekes számokkal és folyamatokkal.