Autóink fejlettebbek, mint valaha, ma már a fényszórókat külön számítógép vezérli, elég csak a szembejövő autósokat automatikusan kitakaró, adaptív LED-mátrix-megoldásra gondolni. Kell a számítási kapacitás, mert a fényszóró fényét a vetítési képet a kamera képe alapján, azonnal változtatja az elektronika, és ha a rendszer nem működik jól, az akár balesethez is vezethet.

Ezekkel a technológiákkal viszont új kapu nyílt meg az autótolvajok számára, akik pár, internetről rendelt kütyüvel és feltört szoftverekkel már könnyebben lopnak autót, mint valaha. Már nincs szükség a kulcsok által küldött jel másolására sem, sőt, az utastérbe sem kell trükkös módszerekkel bejutni, hogy hozzáférjenek az autó központi rendszereihez.

Egy nemrégiben készült videón látható, hogy egy Lexus RX-et kevesebb mint két perc alatt el lehet lopni. A háromfős csapat gyorsan dolgozik: egy tolvaj vezeti a járművet, hogy azonosítsa a potenciális célpontokat, egy másik feltöri az autó biztonsági rendszerét, és még egy ember vezeti a lopott autót.

Ebben az esetben a fényszóró felől támadnak, a kerékjárati ív műanyag borítását felfeszítve hozzáférnek a lámpa csatlakozási pontjához. Mivel egy központi rendszerről van szó, ezt a kommunikációs vonalat felhasználva eljutnak a további alrendszerekhez, a motorvezérlő egységhez, így már simán ki tudják nyitni az ajtót, és indítani a motort.

Ez az eset a kanadai Torontóban történt, a módszer viszonylag új, de nem ugyanazon az elven működik, ahogy nemrég rengeteg Kia-Hyundai modellt feltörtek TikTok-videók isntrukcióit követve.

A tolvajok így könnyen elbánnak a gyári riasztóval, és egyre több hír érkezik az Egyesült Államokból is, ahol szintén terjed a módszer. Persze ahogy a tolvajok, úgy a védelmi rendszerek fejlesztői is haladnak a korral, ma már a rejtett GPS-nyomkövető rendszerek, a távoli vezérlés lehetnek a megfelelő, elrettentő megoldások, de egy olyan kamerarendszer is kellemetlen a tolvajoknak, mint a Tesla által üzemeltetett Sentry Mode, ami videót rögzít, ha az autót valaki megpiszkálja.