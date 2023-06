Malajzia fővárosának, Putrajayának a szívében található a Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, ami nemcsak egy egyszerű körforgalom, hanem a délkelet-ázsiai ország egyik legszokatlanabb, mégis nevezetes látványossága.

Ezt azzal érdemelte ki, hogy 3,4 kilométeres hosszával hivatalosan a világ legnagyobb körfogalmaként tartják számon már 1999 óta.

#STRANGE The Oscar for the largest #roundabout is awarded to… the Putrajaya roundabout in Malaysia. It measures 3.4 km in circumference. pic.twitter.com/UBut7e6qNQ

— Eurovia | France (@Eurovia_France) March 16, 2017