Ugyan a körforgalom fogalma Magyarországon sem ismeretlen, talán még a hazai autósokat is meglepné az, amivel az Egyesült Királyságban találkozhatnak, az amerikai sofőrök pedig egyenesen sokkot kapnak tőle, mivel a tengerentúlon egyáltalán nem megszokott még a sima körforgalom sem.

Ehhez képest Swindonban úgynevezett varázskörforgalom segíti vagy keseríti meg az autósok életét: a főkörforgalom mellett öt alkörforgalomból áll.

Légi felvételeken keresztül így néznek ki a leírtak:

Az angol nyelvű, illetve nyugati sajtóban csak az utóbbi időszakban kapták fel igazán, annyira nem újdonság a varázskörforgalom, hogy 51 éve, 1972-ben építették, Frank Blackmore tervei alapján, aki a Brit Közlekedési és Útkutatási Laboratórium munkatársa volt. A szigetországban általános bal oldali közlekedés mellett tovább bonyolítja a csomópontot, hogy a minikörforgalmakban az óramutató járásával megegyező irányban halad a forgalom, míg a belső körben épp ellenkezőleg.

Kialakításával a balesetek számát akarták csökkenteni az ominózus csomópontban. Ezt a célt valószínűleg el is érték, noha a swindoni varázskörforgalmat 2009-ben a brit autósok is a negyedik legfélelmetesebb csomópontnak szavazták meg, amit így többféleképpen is el lehet hagyni. Joggal hihetnénk, hogy a nevét az alapján kapta, hogy csak varázslattal lehet átjutni rajta, pedig egy, az 1960-as, illetve 1970-es években futó mesefilmsorozat ihlette, melyet ugyanezzel a névvel sugárzott a BBC is.

Legutóbb a Redditen kapták fel a swindoni kavalkádot, aminek láttán az amerikai autósoknak tátva maradt a szájuk. Sorra érkeztek a bejegyzés alatt a körforgalom félelmetességére utaló kommentek, de volt, aki azon mélázott, mihez kezdene vele a Tesla Autopilot rendszere.

Arról, hogyan „éljük túl” a körforgalmakat, itt írtunk korábban: