A fehér, a fekete, a szürke és az ezüst a legnépszerűbb autószínek már hosszú évek óta. Ezt látjuk az utcán sétálva, ritka a bátrabb választás, de a Fiat most úgy döntött, hogy akár tetszik az embereknek, akár nem, egy unalmas, sokak által kedvelt árnyalatot megszüntet, levesz a palettáról.

Marketingeszköz ez, amivel a hamarosan érkező teljesen elektromos 600e debütálása mellé csapnak egy kis hírverést. Július 4-én indul az új típus élete, az autót pedig szó szerint színes festékbe mártják (a volán mögött a vállalat igazgatójával), látványos felütést adva ezzel a váltásnak.

Cél, hogy a színek márkája legyen a Fiat, fel akarják éleszteni a dolce vita-hangulatot, ami már rég kiveszett az olasz márkából.

Így az új árnyalatokhoz ihletet az olasz tenger, a nap, a föld, és az égbolt adott. Erre példákat már a most elérhető 500e, 500 Hybrid, 500X, Panda, és Tipo modelleknél is találunk, már most is van Velence-kék, Gelato-fehér, olaszkék, szenvedélyes vörös, mozifekete is a kínálatban.

Ez a döntés magyarázza a furcsa promóciós videót, amelyben Olivier Francois vezérigazgató lemerül egy gigantikus hordónyi festékbe a Fiat 600e utasterében ülve. Francois kritizálta a német, japán, francia konkurenciát, akik szürke autókat árulnak, és elismerte, hogy ezzel a színnel könnyű eladni őket. Mégis, szerinte az olasz stílus, a tipikus, csak filmekben létező helyi hangulat olyasmi, amiért megéri beáldozni a szürkét és a könnyű üzlet lehetőségét.

Az idő majd megmutatja, hogy mennyire volt jó ötlet egy sokak által kedvelt árnyalatot levenni a palettáról, a Fiat 600e mindenesetre tobzódik a helyi utalásokban, a július 4. is szimbolikus dátum, az eredeti Fiat 500-ast, a nemzet meghatározó autóját is ezen a napon, mutatták be 1957-ben, a modern utódot, a mai megjelenést meghatározó modellt pedig 2007-ben.