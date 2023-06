Az 51-es körzet, azaz az Area 51 már-már fogalommá nőtte ki magát az Egyesült Államokban, hiszen ott található a tengerentúli légierő titkos nevadai bázisa. Összeesküvés-elméletek előszeretettel híresztelik azt róla, hogy az amerikai kormány itt végez kutatásokat földönkívüliek lezuhant űrhajóin is.

Ezeknek is köszönhető, hogy az Area 51 már egyedi rendszám formájában is visszaköszön az amerikai utakon – fontos azonban, hogy csak egy létezik belőle. Ugyanakkor szuvenír formájában kaphatóak másolatok, azoknak nem rendeltetésszerű használata viszont már vezetett félreértésekhez: egyesek ugyanis ahelyett, hogy a garázsuk falára biggyesztették volna, az autójuk hátuljára helyezték, hogy például így ússzák meg az útdíj fizetését – írja a Carscoops.

A jelenség leginkább az Area 51 egyetlen, valódi tulajdonosának jelent igazán fejtörést, aki a TikTok-csatornáján számolt be róla, hogy az elmúlt hét évben a hamis Area 51 rendszámokat használók büntetéseit is neki küldték ki – a mennyiség pedig bődületes. Ennek hátterében az áll, hogy a büntetőcédulák zömét automatizált számítógépes rendszer állítja ki, amik a hamis rendszámokat is igaziként azonosítják.

„Ezzel vagyok elfoglalva. Emberek százai az egész országból, akik több ezer dolláros nagyságrendben követnek el szabálysértéséket” – magyarázta a felvételen a férfi. Bevallási szerint eddig minden esetben sikerült tisztáznia magát, de kifejezetten meredek helyzetekben is volt már része: előfordult, hogy még hangüzenetet is kapott a Las Vegas-i rendőrségtől, melyben közölték, letartóztatási parancsot adnak ki ellene, amennyiben nem hívja vissza őket.