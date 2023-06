A laikusok számára a ralisport egyik érdekessége, hogy a lezárt gyorsasági szakaszok közötti távot a versenyzők saját autójukkal, közúton teszik meg. Ezért minden ilyen autónak rendelkeznie kell a forgalomban való részvételhez szükséges berendezésekkel, és bár technikájukat tekintve űrhajónak számítanak egy hétköznapi, 1,6 literes, szívó benzines családi autóhoz mérten, nekik is ugyanolyan tempóval, ugyanazokat a szabályokat követve kell közlekedni, mint a tömegnek.

Régen elmúltak azok az idők, amikor a versenypilóták igazán vad dolgokat hajtottak végre a forgalomban (ma már minden autóban van GPS-nyomkövető, és a pilótát megbüntetik a túl gyors vezetésért), még mindig lehet érdekes mutatványokat végrehajtani a beállított keretek között is. Attól, hogy 90 km/órával kell menni, még a gyorsulás nincs megtiltva, ezt a tempót el lehet érni egy szempillantás alatt is, ahogy az autó egyéb extrém paramétereit is ki lehet használni.

Ezeket a néha nem túl szabályos manővereket mutatják meg a következő képsorok, amelyek Horvátországban készültek. Láthatunk benne Hyundai i20 N Rally1-et, amely egy Citroën Berlingót előzött meg közvetlenül az autópálya lehajtója előtt. Érdekes megfigyelni az autók szélességét is a normál típusok mellett előzéskor, ez például a Toyota GR Yaris esetén szembetűnő.

Kívülről látványos az ilyen versenygépek feltűnése a közutakon, de belülről már nem túl jó élmény. Ezeket a konstrukciókat a komoly tempóra tervezték, 80 km/órával poroszkálva csak a füllesztő meleg, a fülsüketítő zaj marad, szenvedés minden másodperc.

Ezt mutatja be a következő videó egy rendszámos Porsche 962-essel. Ez a legendás típus a hosszútávú versenyekre fejlesztett C csoportos konstrukció, amiben nem árt, ha a helikopterekben alkalmazott fejhallgatót használ a sofőr, ha nem akar csengő fülekkel kikászálódni a kabinból.