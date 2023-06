Tengerbe gurult egy autó az Egyesült Királyságban, ezért le kellett állítani a kompközlekedést. A Dorset megyei hatóságok – akik az esetről június 15-én, csütörtökön kaptak bejelentést – azt közölték, az elmerült autóban senkit sem találtak, ugyanakkor sérültek sincs tudomásuk, számolt be a történtekről a BBC.

The Sandbanks chain ferry service is currently suspended due to a car in the water. Dorset Police advise motorists to avoid the area.

📷 Michal Jastrzebski@SandbanksFerry @dorsetpolice pic.twitter.com/PgotZCyHYE

— BBC Radio Solent (@BBCRadioSolent) June 15, 2023