Az elmúlt évek messze legnépesebb csúcskategóriájával rendezték meg a múlt hétvégén a 100. születésnapját Le Mans-i 24 órást, mely a Hypercar-kategóriában magát három autóval is képviseltető Porsche számára különösen fontos volt a márka 75. évfordulója miatt, még ha nem is sikerült erősebb eredményekkel távozni a Circuit de la Sarthe-ról.

Ennek ellenére nem jelenthető ki, hogy a Porsche teljes kudarccal zárta volna a kemény megbízhatósági versenyt, jubilálása során ugyanis a gyökereihez is visszatalált a stuttgarti márka. Nagy szerepe volt benne egy 72 éves amerikai férfinak: Cameron Healy 13 éve dédelgetett álmát teljesítette be azzal, hogy restaurálta a márka első, eltűntnek hitt győztes Le Mans-i autóját, a 356-ost. A rend kedvéért jegyezzük meg: az autó „csak” az S 1.1-kategóriában végzett az első helyen, egyébként a 19. lett.

„1993-ban kezdődött az egész, egy Monterey Historic versenyen” – idézte fel Healy. „Megragadta a figyelmemet ez a piros kis roadster. Pedig soha nem láttam ilyet, a hátterét sem ismertem.”

72 év után tért haza az eltűntnek hitt versenyautó 1 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 2 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 3 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 5 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 6 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 7 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 9 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: 10 /10 Fotó: Porsche Fotó: Porsche Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Igazán akkor kezdett el hódolni a több évtizedre visszanyúló szenvedélyének, amikor a 356-os hosszú távú tulajdonosa, Chuck Forge 2009-ben elhunyt, ám a szabadidejében Porsche-gyűjtő vállalkozó sem tudta, mi valójában ennek az autónak a története. Healy tehát megszerezte a szokatlan külsejű 356-ost a hagyatékból, amiről már akkoriban azt híresztelték, hogy egyike lehet a Porsche azon autóinak, amikkel benevezett az 1951-es futamra, de az erre utaló fizikai bizonyítékoknak rég nyomuk veszett.

Tovább nehezítette a beazonosítást, hogy a 72 évvel ezelőtt megrendezett viadalra következő évben egy kaliforniai importőr, John von Neumann súlycsökkentés céljából levágta az autó tetejét, majd azt megjavították és újrafestették, így gyakorlatilag semmi nem maradt belőle, ami a Le Mans-i múltra emlékeztetett volna.

A restaurálásba közeli barátja, Rod Emory segítségével vágott bele Healy, aki közismerten specialistája a típusnak. Ketten végezték el a karosszéria törvényszéki vizsgálatát, és mintegy ötévnyi kutatómunka árán bizonyosodott be, hogy valóban a korábban Le Mans-győztes Porschét sikerült megkaparintani. Innen nem volt más a cél, mint az, hogy visszanyerje régi fényét az „SL” versenyváltozata, és az autó visszatérjen Le Mans-ba.

„Még csak a festéket kezdtük el lekaparni, amikor arról álmodoztunk, hogy egy nap visszahozzuk ezt az autót Le Mans-ba” – idézi a vállalkozói szellemű férfit a Porsche közleménye. „Az autót 1951 novemberében szállították az Egyesült Államokba, onnantól végig Kaliforniában élt. Azt a célt tűztük ki, hogy visszatérjünk vele a pályára, és megtegyünk vele egy tiszteletkört, bár ez eléggé távolinak tűnt, mivel akkor még nem volt bizonyítva, hogy ez a Le Mans-i autó” – magyarázta Healy, hozzátéve, hogy 2023-ig be akarták fejezni a projektet, annyira adta magát a két évforduló egybeesése.

Mielőtt visszatért volna Le Mans-ba, hosszú európai kalandra indult a Porsche 356, amit még a Porsche Múzeumban is kiállították három hétre, majd azt az útvonalat is bejárták vele, amit 1951-ben teljesített az autó Stuttgart és Le Mans között. Miután megérkezett a régi klasszikus Healyvel, aki megtehetett egy kört a legendás, 13,6 kilométeres aszfaltcsíkon. A június végi Le Mans Classicon is részt vehet a régi Porsche, később pedig a Le Mans-i múzeum kiállításában is szerepet kap majd, de csak egy hosszú múltidéző túra után, amit itt lehet követni.